Quant Data創辦人：Fed降息不意外 意外的是對經濟的態度轉變

2025/09/18 13:24

美國聯準會（Fed）週三如外界預期降息1碼。（路透）美國聯準會（Fed）週三如外界預期降息1碼。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三（17日）如市場預期，宣布將基準利率下調1碼（25個基點），此為Fed自2023年12月以來首度降息。對此，量化數據公司（Quant Data）創辦人希辛格（Andrew Hiesinger）表示看法，稱這次降息早在預期之中，但讓人真正意外的是，Fed對經濟前景的看法出現轉變，並釋出未來可能進一步降息的訊號。

綜合媒體報導，Fed週三宣布降息1碼，將基準利率從原本的4.25% 降至 4%，並暗示年底前將再降息2次。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上指出，美國經濟活動的增長已經放緩，就業成長也放緩，加上通膨近期回升，並維持在相對偏高的水準，這讓Fed在追求充分就業與物價穩定2大政策目標之間面臨取捨。

鮑爾強調，本次降息是為了讓政策保持靈活性，未來將依據經濟數據、風險平衡與展望持續調整利率路徑。

消息一出，美股短暫上漲，隨即又迅速回落，標普500指數下跌0.1%、那斯達克指數下挫0.33%，而道瓊工業指數上漲0.57%。

對於Fed的貨幣決策及市場反應，Quant Data公司創辦人希辛格表示看法，認為這次Fed降息其實大家早就知道會發生，但真正讓市場不安的是Fed釋出經濟可能轉弱的訊號，這通常意味著還會有更多降息。

希辛格指出，雖然降息通常有利於科技與成長型股票，但前提是經濟不會進一步惡化，否則利多可能被市場對衰退的擔憂抵銷。

近期美國勞動市場已有降溫跡象，8月新增就業人數僅2.2萬人，遠低於7月的7.9萬人；失業率則升至4.3%，創下自2021年以來新高。

TIAA財富管理的投資長穆克吉（Neel Mukherjee）則認為，Fed此次降息更像是一種「風險控管」策略，反映他們對勞動市場惡化的擔憂，而非對通膨的放寬。

穆克吉認為，這樣的政策偏向對債券有利（可能升值）、對美元不利（有貶值壓力）、對股票則維持中性立場。

報導指出，另一項讓市場意外的訊號來自Fed最新公布的「點陣圖（Dot Plot）」，也就是官員對未來利率預測的圖表。此次圖表中，多數決策官員預測 今年將降息3次，高於市場原先平均預估的約2.5次。這被視為政策方向「比預期還更鴿派」，顯示Fed內部對經濟下滑風險的敏感度升高。

哈伯資本（Harbor Capital）投資組合經理舒爾邁爾（Jake Schurmeier）對此認為，雖然點陣圖並不代表承諾降息，但它釋出清晰訊號，顯示官員們預期經濟前景偏弱，並預留更多寬鬆空間。

另外，值得注意的是，Fed此次會議中唯一投下反對票的成員，是新上任的聯準會理事米蘭（Stephen Miran）。他主張應降息2碼（50個基點），顯示他對經濟下行風險的憂慮程度更高。這反映出Fed內部對當前政策力度仍存分歧，未來降息節奏仍須視後續經濟數據表現而定。

