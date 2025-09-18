晴時多雲

華晶科警用無人機明年出貨 AI營收比重拼20％

2025/09/18 13:11

華晶科參展國防航太產業展。圖右為副總陳矢學、左為AI事業處總經理林捷昇。（記者歐宇祥攝）華晶科參展國防航太產業展。圖右為副總陳矢學、左為AI事業處總經理林捷昇。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日國防航太產業展開展，光學廠華晶科（3059）今日展示結合自研晶片、AI視覺平台、鏡頭、避障模組的無人機視覺處理解決方案，華晶科AI事業處總經理林捷昇表示，已接獲美系2廠的無人機專案，其中警用專案最快明年第二季出貨，明年AI領域營收比重拼達20%。

華晶科近年持續耕耘無人機、機器人等新領域商機，林捷昇說明，華晶科在無人機領域是供應整組的視覺系統產品，依照客戶的無人機應用領域調整。因華晶科本就從視覺處理起家，並分別與輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）合作，可因應客戶的算力或通訊需求提供最佳方案。

華晶科也指出，受惠歐美無人機公司的非紅供應鏈需求轉強，今明年無人機領域有望加速成長，無人機領域毛利率表現也比較好，目前除美系2家客戶外，華晶科也持續接觸農業應用、國內廠商，不過尚未規劃是否切入軍工領域。

華晶科副總陳矢學說明，歐美客戶大多傾向採購完整解決方案，打入一項專案約會耗時半年左右，目前也較難預估明年無人機領域成長幅度，會持續耕耘；而中國市場分工更細，今明年華晶科中國子公司的無人機鏡片需求爆單，目前每月供應400萬片鏡片，需求將會延續。

華晶科董事長夏汝文表示，華晶科不斷深化AI視覺技術，從無人機的眼睛到頭腦的解決方案能讓無人機擁有更精確有效、符合效益的視覺處理系統；華晶科今年也取得AS9100航空航太與國防產業品質管理系統認證，致力為全球客戶提供更安全可靠、高規格的強力後援。

至於目前佔華晶科營收比重核心的AI Camera領域，陳矢學表示，現有業務與新領域應用都發展正向，車用明年轉佳，無人商店與支付安全應用已經與美國大型銀行展開合作，老人監控應用則看好市場持續成長，今年有望年增20%，並看好明年維持成長。

