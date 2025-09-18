月領4萬養老！72歲退休警察因兒子「1通電話」 悲慘重返職場

日本一名72歲退休警察因兒子1通電話求助，被迫重返職場。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕不少退休族原以為靠著年金、便能安穩度過晚年，然而在物價飆漲與家庭責任的雙重壓力下，卻依舊難逃「老後貧困」。日本一名72歲退休警察，原本靠每月20萬日圓（約新台幣4萬元）年金，享受退休生活與天倫，然而，卻因兒子的一通求助電話，被迫深夜當警衛，重返職場。真實案例，揭示日本高齡化社會下潛藏的老後破產危機。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，鈴木信也（化名，72歲）曾任警察近40年，並在60歲退休。當時，他和妻子一起享受退休後的旅行生活，偶爾給孫子零用錢，這些就是他最大的幸福，月領20萬日圓年金，原本應屬「相對寬裕」的一群，只要不奢侈，生活應該完全沒問題。

就在這樣的背景下，一通電話，打破「安穩養老」的假象。鈴木接到長子求助電話，希望能援助孫子的學費。雖然明知自己財務吃緊，他仍咬牙答應，認為「作為父親，無法袖手旁觀」。但對於有8名孫子的他而言，這意味著未來可能還有一連串支援壓力。

為了不讓家庭陷入赤字，鈴木選擇在72歲重返職場，擔任深夜大樓警衛。每週工作2至3天，晚間8時至隔日清晨8時，月收入約10萬日圓（約新台幣2萬元）。雖然能暫時補上缺口，但「被30多歲上司差遣」的落差，讓他感嘆不已「沒想過有一天，要對比自己兒子還年輕的人說『是、了解』。」

報導指出，像鈴木這樣，明明有過穩定職業、還算充裕的退休金，卻依然因經濟壓力而重返職場的案例並不少見。退休族即使有穩定年金，也難敵兩大隱憂，一是維持過往生活水準的習慣，二是突如其來的龐大支出。

據日本統計，65歲以上人口突破3619萬人，高齡化率29.4%創新高；同齡就業者更達930萬人，連續21年增加。這其中，許多人並非「樂在其中」而是「不得不工作」。對於像鈴木一樣的退休族而言，持續工作不僅是為了生計，更是對抗不安的唯一方式。但這背後，也揭示了日本社會在高齡化與通膨夾擊下，逐漸加深的「老後破產」隱憂。

