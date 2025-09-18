美股放空名次揭曉 ! 輝達「1原因」衝上全球第一 空單突破1兆

輝達市值狂飆，成為空頭放空標的。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI龍頭輝達（NVIDIA）先前股價飆漲，帶動市值突破4.3兆美元，同時也讓該公司成為全球以名目美元（指未考慮通膨或通縮影響）計價的最大空頭標的。根據金融數據公司S3 Partners最新報告指出，輝達空頭部位規模高達343億美元（約新台幣1.03兆元），居各大科技股之首。

不過，該報告也指出，儘管輝達的空頭規模創新高，但空頭部位佔流通股比例反而是下降11%，顯示投資人對其基本面仍具信心。相反地，微軟與特斯拉的空頭比例則各自上升約20%。

在輝達之後，排名第2的是特斯拉（Tesla），名目空頭部位達327億美元（約新台幣9844.9億元），微軟（Microsoft）則以306億美元（約新台幣9213.1億元）升至第3，蘋果（Apple）以277億美元（約新台幣8339.7億元）位居第4。

《Investing.com》指出，這些排名反映出2025年以來，企業市值的劇烈變化。今年初，蘋果仍以3.9兆美元（約新台幣117.4兆元）市值居冠，但如今已下滑9%，退居第3。至於輝達原本與微軟並列第2，如今市值暴漲30%，以4.3兆美元（約新台幣129.4兆元）躍升全球第1。

報告也指出，這些大型科技股的波動性出現明顯變化。以特斯拉來說，近期波動性降低22%，輝達則下降15%，使其日常曝險減少25%。在近期波動指標下，輝達的波動性甚至已接近非科技股的水準。

