靜待下午央行理監事會 新台幣暫收30.08元

Fed如預期降息1碼！新台幣走勢震盪 暫收 30.08元 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）如預期宣布降息1碼，國際美元反彈，主要亞幣紛紛拉回，新台幣兌美元匯率一早重貶逾1角，隨後在買賣雙方拉鋸下，匯價一度走升，中午暫時收在30.08元、貶值1.5分，台北外匯經紀公司成交量5.02億美元。

Fed降息1碼，主席鮑爾強調此次降息主要是為了預防就業市場惡化，屬於「風險管理」的政策動作，並非開啟大規模降息週期，未來降息仍要視數據而定；利率點陣圖則顯示今年還會有兩次降息；此次投票中，只有一票反對，即新上任的理事米蘭主張應降息2碼。

鮑爾談話後，美三大指數震盪收黑，美元反彈，新台幣匯價一早先是貶回30.125元，隨台股大漲，迅速升回30.054元，在買賣雙方拉鋸下，於30.6元附近陷入狹幅整理。

主要亞幣也多呈震盪走勢，其中，日圓兌美元匯率昨日一度急升破146，今早又回到147附近，人民幣離岸價也從7.0942貶回7.1價位。

匯銀人士指出，目前市場仍在消化Fed此次會議釋出的訊息，並靜待今晚美國將公布的初領失業救濟金人數是否又大幅跳增，同時觀望下午台灣央行理監事會議決議。

