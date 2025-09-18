北京禁中企購買輝達AI晶片 美眾議院議長嗆「適得其反」

中國已禁止中國大型科技公司購買輝達（Nvidia）的人工智慧（AI）晶片，美國聯邦眾議院議長強生17日批評，中國對輝達的舉動將會適得其反。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕外媒報導，中國已禁止中國大型科技公司購買輝達（Nvidia）的人工智慧（AI）晶片，美國聯邦眾議院議長強生17日批評，中國對輝達的舉動將會「適得其反」。

英國《金融時報》援引知情人士透露，中國網信辦近日發布指導意見，禁止字節跳動（ByteDance）和阿里巴巴等中國大型科技公司購買輝達為中國生產的RTX Pro 6000D晶片。《華爾街日報》報導，RTX Pro 6000D晶片是輝達執行長黃仁勳今年7月訪問北京時宣布推出的。

強生17日接受《CNBC》節目Squawk Box訪問，被問及中國禁止中企購買輝達晶片時表示，中國是美國的對手，美中在很多AI領域競爭，但中國不是一個公平的貿易夥伴。

強生表示：「他們是一個共產主義政權，他們竊取了我們的智財權，完全無視美國商標法或任何其他促進公平貿易協定的條款。美中關係緊張並非美國的錯，而是中國的錯。這一切並非美國的挑釁所致，如果中國想要挑起貿易戰，或是讓兩國關係更複雜，他們有權利這麼做。但我們必須非常嚴肅地對待中國。我們確實這麼做了。」

強生還說，美中還有很多複雜的談判正在進行，中國針對輝達所做的宣布，將會適得其反，「我們必須設法解決這個問題」。

輝達執行長黃仁勳17日在倫敦舉行的記者會上，針對中國禁止企業購買輝達晶片的報導回應說：「我對目前的情況感到失望，但美中之間有更大的議程需要解決，我理解這一點。」

黃仁勳還建議所有的金融分析師將中國業務排除在財測之外，因為這部分高度依賴美中政府間的政治討論，並非單純的市場問題。17日輝達股價收盤下跌2.6%，標普500指數下跌0.1%。

