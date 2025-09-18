地緣對抗加劇！台北國防航太展規模創高

左起為經濟部次長江文若、立法院副院長江啟臣、貿協董事長黃志芳、國防部長顧立雄、美國在台協會代理處長梁凱雯。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕貿協主辦的2025年「台北國際航太暨國防工業展」（TADTE）今（18日）至20日在台北南港展覽1館開展。貿協董事長黃志芳表示，AI帶動COMPUTEX，地緣政治推升國防航太展熱度，今年展覽規模創歷史新高，有來自15國490家廠商，使用1441個攤位，有來自超過60國專業買主預先登記，國內外買主與參展人士高達1.1萬人，均較上屆大幅成長。

台北國際航太暨國防工業展每兩年舉行一次，今年盛況空前，貿協舉辦國際論壇、產品發表、採購洽談與無人載具實測等活動，吸引來自美國、德國、法國、日本、韓國等15國參展商齊聚。

此次也有捷克館、美國館、德國館與波蘭館將以國家館形式亮相，聚焦先進防衛系統、無人載具應用與航太關鍵技術；美國館就匯聚全球前四大軍事承包商Lockheed Martin、RTX，並有GE Aerospace、Shield AI、DTC 等指標企業。

黃志芳提到，國防軍工產業中，資通安全是重要因素，會展中也有資安與國防結合的最新設計，今年參與台北航太及國防科技展規模的企業增加50%、使用的攤位增加80%，受到高度重視與近年地緣政治的變動有關。

此外，台灣也面對外來安全的威脅，仍可看見台灣國防產業不斷的蓬勃發展，此次也是台灣向國際社會充分展現台灣強大國防產業，與自我防衛決心。

他也舉例，近年在國防產業「去紅供應鏈」趨勢非常明顯，台灣的無人機產業 受到國際高度重視。掌握去紅供應鏈對資通訊、國防產業都是非常好的機會。

受到國際重視還可從海外買主來看，今年從國外預登的專業人士跟買主已經突破1千人，數量是上屆的兩倍。為深化國際產業交流，本屆也特別規劃兩場重量級國際論壇，聚焦太空經濟與無人載具發展趨勢。

9月18日的「國際太空論壇」、「通訊韌性」與「衛星影像安全」將成為討論主軸，剖析全球大空戰略與與挑戰。9月19日舉辦的「國際無人機產業論壇」從海外市場對接、創新技術演進到合作機會，歐、美、日等地產業領袖齊聚。

本屆展覽將展出多項具前瞻性的國防航太成果，「海鯤號」潛艦由台灣國際造船公司自主設計建造的，首度在展會中亮相，具體展現「國艦國造」政策成果。另外，「福衛八號FS-8A是台灣首個自製光學遙測衛星星系，預計10月搭乘SpaceX獵鷹九號升空；觀展者可於「Taiwan Space 台灣太空形象館」搶先一窺最新研究成果。

