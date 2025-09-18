晴時多雲

焦點股》智寶：登錄興櫃 首日漲幅近100％

2025/09/18 11:14

智寶登錄興櫃，首日漲幅最高近100％。（擷取APP）智寶登錄興櫃，首日漲幅最高近100％。（擷取APP）

〔記者張慧雯／台北報導〕動漫遊戲（ACG） IP公司智寶（7824）今（18）日正式登錄興櫃，由國票證券主辦，成為台灣首家以動漫遊戲（ACG） IP為核心戰略邁入資本市場的公司，今日興櫃登錄價為40元，早盤表現強勁，盤中最高來到94.7元，以開盤價47.5元計算、漲幅近100%，截至11點為止，股價暫報70.3元，成交量586張。

受惠於動漫產業的強勁生命力與市場潛力，智寶表示，目前已累積逾百個動漫遊戲IP權利，包括《軒轅劍-蒼之曜》、《幻想三國誌-天元靈心記》、《金肉人》、《WITCH WATCH魔女守護者》等知名動畫，以及《閃之軌跡-北方戰役》、《卡娜赫拉手遊》、《東方幻想ECLIPSE》等遊戲IP，可讓IP製片、IP授權的營收規模穩健，創造近3年營收平均已達1.5億元；今年上半年營收達1.23億元、年增504％，本業營業毛利已轉正、達0.22億元，助力智寶今年下半年營運規模有機會帶來倍數放大成長的可期性。

展望未來，智寶指出，將持續放大IP開發的量能，積極取得大型與頂級的自有與代理IP，並持續堆疊IP庫，強化核心競爭力；同時，智寶還完成ACG產業的生態圈布建，未來將能更具規模與效率的放大IP價值，確保在文化創意與數位娛樂產業的領先地位，為股東、員工及合作夥伴創造最大價值。

