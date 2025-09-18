有苦說不出！美企CEO曝對川普政策真實想法

數十名美國商界領袖表達了他們對於關稅、移民、外交政策問題及商業環境的擔憂。圖為美國總統川普（Donald Trump）。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕企業高層經常在公開場合讚揚川普政府及其政策，但在私底下，他們的情緒更為低落。週三（17日）在耶魯大學管理學院召開的執行長和高層主管會議上，數十名美國商界領袖表達了他們對於關稅、移民、外交政策問題及商業環境的擔憂。

《華爾街日報》報導，組織這項活動的耶魯大學管理學教授索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）表示，他們正分別受到「勒索」和「霸凌」，在私底下的談話中，這些高層真的很沮喪。索南菲爾德所指的是近期的交易，這些交易使美國政府在輝達（NVIDIA）對中國晶片銷售抽成，並獲得美國鋼鐵（U.S. Steel）的「黃金股」。

這次會議出席的嘉賓包括摩托羅拉系統（Motorola Solutions）執行長布朗（Greg Brown）、Booking Holdings執行長佛格爾（Glenn Fogel）以及伊莎艾倫（Ethan Allen）執行長卡斯瓦里（Farooq Kathwari）等人。其他與會者包括主要製造商、消費品牌、汽車製造商、科技公司和投資公司的負責人。

許多與會者在私人會議室裡表達了自己的擔憂，但由於擔心公司會因此成為政府的攻擊目標，或可能招致川普的批評，他們不願意公開發言。

在一系列民調中，與會者表達了他們的不滿。被問到關稅對於其企業是利還是弊時，71％的受訪者認為關稅有害；另一問題則圍繞關稅的合法性，約4分之3的受訪者認為，法院裁定關稅違法是正確的決定。高層也表示，承受關稅成本最大衝擊的實際上是美國消費者和國內進口公司，而不是國際出口公司或其他國家。

川普政府將關稅視為經濟議程的核心，希望透過將就業從海外帶回美國，來刺激國內製造業的復甦。儘管蘋果（Apple）、禮來（Eli Lilly）等一些公司已經宣佈計劃增加國內生產，但週三與會的多數執行長卻持不同觀點。被問到是否計劃擴大對美國製造業和基礎設施的投資時，62％的受訪者表示沒有計劃。

索南菲爾德指出，主因在於對關稅、移民政策以及經濟的擔憂，這些都給企業高層帶來壓力，使他們缺乏足夠的信心進行新的投資，他們什麼都不敢做。

據與會者稱，並非所有在場的執行長都對川普政府提出了批評。幾位與會者表示，他們讚賞川普政府官員為了糾正貿易失衡和加強邊境安全所做的努力，但也對一些政策的執行方式表示不滿。卡斯瓦里表示，仍存在相當多的不清楚的地方，公司的許多產品都在美國生產，關注美國和其他國家的公平貿易相當重要，但現在必須加以管理，以免造成更多混亂。

與會者表示，週三討論的很大一部份集中在所謂的「國家資本主義」。輝達和超微（AMD）將與華府分享部份海外晶片營收，而日本製鐵（Nippon Steel）收購美鋼的條件之一，美國將獲得所謂的「黃金股」。一些高層認為，近期這些舉動令人擔憂，顯示政府正在侵蝕長期以來定義美國的自由市場精神，或可能偏袒特定公司。

實耐寶（Snap-on）執行長平邱克直言，政府不應該在各個產業中挑選贏家或輸家，反之，希望看到政府提供更廣泛的支持措施，吸引更多勞工進入製造業等產業。

