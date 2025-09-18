小宅、機能佳成重建案單價創新高的關鍵密碼

根據新建案市調機構彙整，雙北市有4個重建案單價創區域新高。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕小宅、市區機能等關鍵密碼，促使雙北市4個老屋重建案單價創區域新高，且每坪單價全數衝破100萬元。根據新建案市調機構彙整，雙北市有4個重建案單價創區域新高，且主力坪數均在30坪以內，尤其台北市坪數更僅有20坪上下。

北市素地難尋 建商開發重心放在都更、危老

根據住展雜誌彙整，雙北市4個創下區域單價新高的重建案，分別出現在台北市萬華、文山區，以及新北市中和、新店區。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，素地難尋的台北市，建商將重心放在都更、危老等重建案已屬常態，而台北市兩個單價創新高的重建案，坐落區域機能佳，尤其萬華區重建案就在西門町一帶，文山區重建案則在景美夜市附近，兩案兼具捷運便利，且規劃小宅。

至於，新北市兩個單價創新高的重建案都有市區捷運站生活圈加持。而後續大台北的重建案趨勢，陳炳辰指出，台北市大安、松山等兩個行政區預期將有每坪單價要賣200萬元的重建案問世，而新北市板橋、永和、新店等三個行政區，也將有重建案登場。

