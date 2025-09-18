晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

小宅、機能佳成重建案單價創新高的關鍵密碼

2025/09/18 11:07

根據新建案市調機構彙整，雙北市有4個重建案單價創區域新高。（住展雜誌提供）根據新建案市調機構彙整，雙北市有4個重建案單價創區域新高。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕小宅、市區機能等關鍵密碼，促使雙北市4個老屋重建案單價創區域新高，且每坪單價全數衝破100萬元。根據新建案市調機構彙整，雙北市有4個重建案單價創區域新高，且主力坪數均在30坪以內，尤其台北市坪數更僅有20坪上下。

北市素地難尋 建商開發重心放在都更、危老

根據住展雜誌彙整，雙北市4個創下區域單價新高的重建案，分別出現在台北市萬華、文山區，以及新北市中和、新店區。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，素地難尋的台北市，建商將重心放在都更、危老等重建案已屬常態，而台北市兩個單價創新高的重建案，坐落區域機能佳，尤其萬華區重建案就在西門町一帶，文山區重建案則在景美夜市附近，兩案兼具捷運便利，且規劃小宅。

至於，新北市兩個單價創新高的重建案都有市區捷運站生活圈加持。而後續大台北的重建案趨勢，陳炳辰指出，台北市大安、松山等兩個行政區預期將有每坪單價要賣200萬元的重建案問世，而新北市板橋、永和、新店等三個行政區，也將有重建案登場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財