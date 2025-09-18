晴時多雲

推廣台灣智能醫療 北醫菲國分享「虛擬教學醫院」

2025/09/18 11:11

萬芳醫院今在馬尼拉舉辦研討會。（記者廖家寧攝）萬芳醫院今在馬尼拉舉辦研討會。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／馬尼拉報導〕爲推廣台灣智慧醫療技術、加深台菲醫界交流，萬芳醫院今在馬尼拉舉辦研討會。醫療與ICT鏈結的實例上，除數位病理診斷、AI病房管理可減輕醫護人力負擔外，北醫今年也將推出「虛擬教學醫院」，讓學子在尚未進入醫療第一線場域前，就能身歷其境看見場域實際運作的情況，虛擬醫院也能模擬各種突發狀況。

為推動台菲在AI與智慧醫療的合作，台北醫學大學、萬芳醫院與外貿協會配合2025菲律賓台灣形象展，今（18）日在馬尼拉舉辦「Shaping Tomorrow Together: Taiwan-Philippines AI Innovations in Smart Healthcare」研討會，約有32位台灣醫師、86位菲律賓醫師與會。

研討會主題涵蓋數位醫療轉型、AI應用於肺結核防治、AI 手術與智慧病房、數位病理診斷、智慧醫療科技及足部健康檢測等。

台北醫學大學校長吳麥斯會前受訪指出，這次來到菲律賓主要是要呈現台灣最強的兩個面向，一是ICT產業，另一是醫療業。AI應用在人才培育方面，北醫今年將會推出「虛擬教學醫院」，年輕學子就能在尚未進入一線場域前，就能看見如何運作，也不必直接在病患身上學習，虛擬醫院也可即時模擬特定狀況，會是未來醫療照護教育的重要一環，學子學到的也會是最有用、最新的東西。

萬芳醫院院長劉燦宏會前受訪指出，台灣醫療具備國際知名度，可藉由醫療產業與其他產業鏈結，拓展新南向，例如這次有ACER、ASUS以及阿瘦皮鞋的智慧鞋墊赴菲律賓台灣形象展展示。除台菲醫界交流外，未來可望促進更多雙邊產業合作，台廠也有機會打進菲律賓市場。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，菲律賓的醫療市場高度仰賴進口，進口醫療設備佔比高達9成以上，顯示菲國對高品質醫療解決方案需求龐大。此外，菲律賓是多島國家，醫療資源分布不均，偏遠地區尤缺專科服務，使得遠距照護、AI 診斷、行動醫療設備等需求日益增加，而這正是台灣的優勢所在。

