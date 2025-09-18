晴時多雲

Model Y車門把手失靈遭美調查 特斯拉考慮重新設計

2025/09/18 11:12

特斯拉近日因Model Y車型的電子門把設計問題，遭美國監管機構展開調查，引發外界關注。（示意圖，路透）特斯拉近日因Model Y車型的電子門把設計問題，遭美國監管機構展開調查，引發外界關注。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車製造商特斯拉（Tesla）近日因Model Y車型的電子門把設計問題，遭美國監管機構展開調查，引發外界關注。對此，特斯拉設計總監 Franz von Holzhausen 週三（17日）接受媒體訪問時表示，公司正考慮重新設計門把系統，整合電子與手動控制機構，以提升緊急情況下的直覺操作性與安全性。

綜合外媒報導，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）本月16日發布公告，已針對 2021 年式Model Y展開初步安全評估，調查涉及約 17.4 萬輛車。調查起因來自多起車主投訴，反映在電子門把失靈時，車門無法正常開啟，部分案例中甚至有兒童一度被困於車內。

儘管特斯拉在車內設有手動開門裝置，但調查指出，這些裝置的操作方式可能不夠直觀，兒童或年長乘客在驚慌或緊急情況下可能難以及時辨識與操作，增加逃生困難。某些車主甚至表示，為了進入車內不得不打破車窗。

NHTSA表示，這項初步評估是啟動召回前的第一步，若後續調查認定車輛存在不合理的安全風險，可能會要求特斯拉召回相關車型。

針對NHTSA調查與安全疑慮，特斯拉設計總監霍茨豪森（Franz von Holzhausen）週三在接受《彭博》播客訪問時回應表示，公司正考慮重新設計門把系統，將電子與手動控制機構整合，以提升在「恐慌情況下」的使用直覺性，確保乘客在緊急情境中能迅速逃生。

報導也指出，除美國外，其他地區亦加強對電子門把設計的關注。例如，中國監管機構正在考慮限制或禁止「完全隱藏式」車門把手，以提升乘客在突發狀況下的安全性。

