欠稅戶脫產也沒轍？國稅局4.8億追不回 律師：修法前動不了代位權

2025/09/18 11:10

北院審理認定，國稅局以代位權請求分割高伯卿遺產的不動產，缺乏法律依據，且本質上屬公法權利，無法直接向第三人主張，因此認為國稅局的訴求無理由。（資料照）北院審理認定，國稅局以代位權請求分割高伯卿遺產的不動產，缺乏法律依據，且本質上屬公法權利，無法直接向第三人主張，因此認為國稅局的訴求無理由。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕財政部國稅局追討國內20大欠稅戶之一、高伯卿逾4.8億元稅款，卻在法院敗訴。核心爭點在於，國稅局雖握有龐大稅捐債權，卻無法如同一般債權人般，透過民法「代位權」阻止欠稅人脫產。法院認定，稅捐債權屬於行政機關依法律所生的「公法上權利」，性質與私法債權不同，在法律未明文授權之前，國稅局不得逕自援引民法手段追討稅款。

律師包盛顥分析，核心問題在於稅捐債權屬於公法債權，和民法規範的私法債權不同。過去法院見解認為，在沒有法律明文規定前，稅捐機關不得類推適用民法第242條代位權，導致國稅局即使發現欠稅人脫產，也難以代位維護財產，進一步進行強制執行。

直至2021年12月修法，《稅捐稽徵法》第24條第5項才新增規定，明確允許稅捐機關「準用」民法代位權，得以自己名義行使，或聲請法院撤銷惡意轉移財產行為。換言之，修法後，國稅局除了能移送行政執行署扣薪、查封存款、拍賣財產外，還多一層保障追討欠稅的手段。

不過，包盛顥提醒，依法律不溯及既往原則，這項修法僅能適用於修法後的新案件，無法追溯到舊欠稅案，意即像高伯卿這類發生在2000年代的稅捐爭議，國稅局仍無法動用代位權。

他舉例，若納稅人惡意脫產，稅捐機關雖可聲請假扣押、或由行政執行署進一步申請管收，修法後也能撤銷不當脫產，但這些工具在舊案中並不適用。

此外，包盛顥並指，最高法院近期判決亦再度確認，民法代位權設計本是保障私法債權人，行政機關徵稅所得債權屬於公法權利，性質不同，除法律別有規定外，僅私法上之債權人始得行使，修法前不得逕行適用。

