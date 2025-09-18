首檔連結日本跨境ETF今掛牌 證交所︰投資人共享兩國產業成長

臺灣第一檔連結日本的跨境ETF「野村日本東證ETF」（009812）今天正式在台灣掛牌，圖右四為台灣證交所董事長林修銘，右三為東京證交所社長岩永守幸。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕臺灣第一檔連結日本的跨境ETF「野村日本東證ETF」（009812）今天正式在台灣掛牌，證交所董事長林修銘表示，這是台日資本市場重要的連結，透過跨境ETF掛牌，將使雙方投資人可以參與兩個國家產業發展的結果，並提供投資的便利性。

林修銘表示，這檔跨境ETF在日本是由日本的野村資產管理公司發行的「NEXT FUNDS Taiwan Tech 50 ETF」（412A）今日也在東京證券交易所掛牌，是野村在日本發行的第一檔連結臺灣的跨境ETF。

林修銘透露，臺日之間的跨境ETF合作，從啟動合作構想到商品發行上市，歷時1年多，過程中經歷了多方討論與協調，但在所有相關單位的共同努力下，最終迎來這一歷史性時刻，也充分展現了臺日雙方在資本市場合作上的深厚基礎，這也是亞洲資產管理中心推動「資本市場國際合作」的重要里程碑。

除了日本市場以外，林修銘表示，交易所也持續了解業者對於發行其他國家跨境ETF的興趣和意願，協助拓展其他國家ETF跨境掛牌的可能性，推動臺灣資本市場邁向下一個高峰。

東京證交所社長岩永守幸表示，10年前台日雙方就已經在探討彼此資本市場合作的可能性，這次ETF相互掛牌，是值得紀念的一天，未來將循此模式，掛牌更多跨境ETF，先由指數類ETF開始，後續延伸至主動型ETF。

