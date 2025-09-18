全訊展示軍用氮化鎵技術，搶攻航太與國防市場。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕國際航太及國防展登場，國內唯一軍用氮化鎵（GaN）IDM製造廠全訊（5222）展示無人機通訊、反制系統與低軌衛星用功率放大器，全訊指出，自行研發的高階射頻與固態功率放大器技術，成功結合國防與航太兩大領域，樂觀看待下半年營運。

在軍用無人機高功率放大器產品方面，全訊指出，首先是無人機反制系統（C-UAS/Jammer），用寬頻100W高功率放大器模組（HP SSPA module）作為無人機干擾系統的核心，能有效針對無人機的指揮控制、影像傳輸及GPS導航等多頻段訊號進行精準干擾；此外，全訊還推出新款多頻段的無人機專用功率放大器模組（SSPA module），強調輕巧化、高效率與高可靠性，能實現長距離、穩定且高頻寬的數據與影像傳輸，無論是偵察、情蒐或是戰場協同作業，都能確保任務順利執行。

至於低軌道衛星方面，全訊則推出兩類自主開發的尖端產品，第一是低軌道衛星合成孔徑雷達（SAR）用高功率放大器（HPA），特別適用於高解析度遙測與觀測衛星的資料下傳；第二個則是高功率放大器單晶片微波積體電路（PA MMIC），高度整合與體積微縮，提供更輕巧、更高效的衛星通訊終端提供核心動力。

