焦點股》南亞科：8月賺逾8億元 股價連12漲

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）昨公告8月單月轉虧為盈，每股盈餘0.26元，激勵今股價進一步走高，以76元開出，並走高至77.6元，較昨收盤價73.3元上漲5.86%，截至9點10分，成交量達6.5萬張。

南亞科近期股票波動大，應主管機關要求，昨公告8月單月營收達67.63億元、年增141.32%，稅前淨利9.85億元、年增201.23%，歸屬母公司業主淨利8.11億元、年增210.19%，每股盈餘0.26元。

南亞科已連續11季營運虧損，先前法說會原預估，第3季毛利率轉正，還要持續努力，第4季才可望轉虧為盈，但DDR4價格上漲，南亞科提早單月獲利，優於公司預期。

南亞科昨續價量俱揚，股價連11漲，單日成交量高達35.2萬張，其中外資買超2.42萬張、投信與自營商也買超，三大法人共搶進3.27萬張，累計3個交易日共大買超過14萬張。

