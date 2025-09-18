晴時多雲

疫情時衝動買房！31歲男快被房貸壓垮、降價求售還賣不掉

2025/09/18 13:42

買房是人生大事之一，因此通常會在深思熟慮後再做出決定。美國房產示意圖。（彭博）買房是人生大事之一，因此通常會在深思熟慮後再做出決定。美國房產示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕買房是人生大事之一，因此通常會在深思熟慮後再做出決定，美國一名31歲男子納瓦羅（Gio Navarro）在 2022 年春天參觀了亞特蘭大的一間房子後，就在約 48 小時內簽下購屋合約，如今他卻陷入了房子難以出售的困境，降價求售還是賣不掉。

《華爾街日報》近日報導，納瓦羅當時是用39.9萬美元（約1210萬元新台幣）買下這棟3房住宅，成為那些在新冠疫情期間房市狂熱中，急於購屋的美國人之一，主要是當時的房貸利率低得令人難以想像，人們也正迎接全新的居家工作時代。當時納瓦羅的許多朋友也在買房，而他與室友同住公寓後，浮現了一個屬於自己的家的想法。

但成為首購族後不久，納瓦羅就體驗到擁有房子也有一套難題，如草坪維護費就需要不少，而且房間也多，還得添置家具，但納瓦羅發現，自己只會使用了房子的40%左右。據統計，納瓦羅維持這棟房的每月花費約 2950 美元（約8.95萬元新台幣），涵蓋房貸、房屋保險、水電與草坪維護。相比之下，他租屋時每月僅需支付約 1200 美元（約3.64萬元新台幣）。

購屋約2年後，他還開始聞到下水道味。從事資安工作的納瓦羅經常出差，最終才發現有一條管線未接入下水道，修繕及相關維修費用超過 1.3萬美元（約39.4萬元新台幣）。

納瓦羅於是興起了賣房念頭，但卻根本賣不掉，掛牌出售將近1年的時間，他卻沒有收到任何出價，導致他降價了2次，從原本掛牌的43萬美元（約1305萬元新台幣）降至現在的38.75萬美元（約1176萬元新台幣）。

報導提到，美國房貸利率飆升，雖然已從 2023 年底近 8% 的高點降至約 6.5%，但對許多人而言仍然過高，特別是過去幾年房價大幅上漲後，使得擁有房子變得難以負擔。近幾年購屋的人，更可能需要「賠錢賣房」。

納瓦羅認為，他可能需要再次降低售價，也希望一旦不再支付房貸，就能存下更多的錢。回想起來，他希望自己當初沒有這麼急著搬家。不過他並沒有放棄買房的想法，仍希望有一天能買一間更大的房子，與未來的妻子和孩子共享。他說：「下次買房，我一定會慢慢考慮後再決定。」

