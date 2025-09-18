晴時多雲

突圍關稅衝擊！高市府攜手台灣螺絲公會進軍北美最大扣件展

2025/09/18 09:25

IFE展自1981年創立以來已歷經超過40個年頭，是北美最大、最具歷史的扣件專業展。（經發局提供）IFE展自1981年創立以來已歷經超過40個年頭，是北美最大、最具歷史的扣件專業展。（經發局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市經發局、經濟部國貿署及台灣螺絲公會合作，攜手高雄扣件業者進軍北美最大螺絲扣件展，除試圖從關稅藩籬中突圍，也讓世界看見台灣扣件硬實力。

經發局說明，扣件團是參加9月16、17日舉辦的「2025美國拉斯維加斯螺絲曁機械設備展（IFE）」，本次展會特設「台灣扣件形象館」專區，並於美國當地時間16日上午舉辦開幕式，由高市經發局長廖泰翔、台灣螺絲公會理事長蔡永裕、美國扣件經銷商協會（NFDA）理事長ED Smith、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正、扣件業界代表等共同主持。

ED Smith盛讚台灣扣件業者是美國成功道路上不可或缺的夥伴，並表示台灣扣件產品具高度國際競爭力，產品多元且質量能一致，在高附加價值的高科技產品及特殊品佔有一定優勢。

廖泰翔與蔡永裕開幕式後，陸續走訪豐鵬、三友璟、豐益鋼鐵等數十家台廠聽取業者心聲，有業者感謝政府關心螺絲業，強調業界都很努力，尤其目前面臨中國大陸、越南、印度及土耳其等國低價競爭，能出來參展的都是業界翹楚，展現台灣螺絲產業靭性。

廖泰翔表示，2025上半年扣件產業全國營收約862億元，高雄營業收約451億元、占比超過五成，而台灣扣件以出口為導向，2025上半年全台扣件出口逾21億美元，北美（美、加、墨）是台灣扣件出口最大市場，合計占比超過5成，其中銷往北美的扣件又有近9成銷往美國，金額超過9億美元，比其他前10大出口夥伴加總還高。

他提到明年高雄展覽館將舉辦2026年台灣國際扣件展，透過這次美國參展的經驗，尤其聽取許多業者對政府的期許及建議，期能未來给予廠商更多實質協助。

