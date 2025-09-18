晴時多雲

郭明錤：MacBook將首搭觸控螢幕 與iPad界線越來越模糊

2025/09/18 09:27

郭明錤指出，蘋果Macbook將首度配備觸碰面板，與iPad的界線將進一步模糊。（示意圖，彭博）郭明錤指出，蘋果Macbook將首度配備觸碰面板，與iPad的界線將進一步模糊。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際證券分析師郭明錤17日在社交平台X發文指出，蘋果（Apple）Macbook將首度配備觸碰面板，與iPad的界線將進一步模糊。

郭明錤認為，這項策略顯示蘋果可能根據多年對iPad用戶操作行為的觀察，認為在某些情境下導入觸控操作能有效提升生產力與使用體驗。

根據郭明錤的分析，蘋果在2026年底開始量產新一代OLED MacBook Pro，將首次配備觸控面板，並採用on-cell觸控技術。

至於即將在2025年第4季推出的低價版MacBook，雖然會搭載iPhone等級的處理器，但預計不會配備觸控螢幕。不過，這款機型的下一代（可能在2027年量產），目前規格仍在討論階段，不排除會加入觸控功能的可能性。

蘋果17日股價收在238.99美元，跌幅0.35%。

