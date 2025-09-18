晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美元指數貶破14年上升趨勢線 ! 外資瘋狂對沖美元 外媒曝「重要含意」

2025/09/18 11:18

外國投資者紛紛尋求美國資產的避險，以抵禦美元波動。（路透）外國投資者紛紛尋求美國資產的避險，以抵禦美元波動。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國資產的外國投資人正以前所未有的速度對美元曝險進行避險操作，反映出市場對川普（Donald Trump）政策對美元的影響，讓市場愈來愈焦慮。據《金融時報》報導，美元指數（DXY）似已跌破長達14年的上升趨勢線；若確立跌破，美元可能展開持續性的下降走勢。

根據德意志銀行的最新分析，今年對沖活動增加，導致美元兌歐元和英鎊等一籃子貨幣遭遇逾10%的拋售。而美元下跌推動歐元兌美元匯率在週二突破1.18，創4年來新高。

基金經理人表示，在人工智慧熱潮的推動下，外國投資人熱衷維持對美國股票的投資，但幾乎不願意承擔美元風險，正以史無前例的速度消除美元曝險。在市場避險需求激增下，直接壓低美元匯價。

根據追蹤美元兌6種主要貨幣的ICE美元指數（DXY），今年以來已大跌10.89%。

根據德銀數據顯示，過去3個月，流入美國股票型ETF的70億美元（約新台幣2105.2億元）外資中，有高達80%選擇避險操作，遠高於今年年初僅20%的水準。這樣的避險操作，能讓投資人排除美元與本國貨幣波動影響，專注於資產價格表現。

美國銀行9月的全球基金經理人調查也顯示，38%的受訪者打算增加美元避險部位，僅2%考慮押注美元走強。

根據法國巴黎銀行的分析顯示，截至 6月底，丹麥退休基金已將其未對沖的美元風險敞口減少了約160億美元（約新台幣4811.7億元）、至760億美元（約新台幣2.28兆元），而荷蘭退休基金則在今年初增加了對沖。

JP摩根全球外匯策略部共同負責人Meera Chandan表示，當前市場氛圍是「避開美元風險（hedge dollar），而非拋售美國（sell America）」。這意味著，市場資金仍流入美國資產，但美元本身將持續承壓。

此外，Crescat Capital 總經策略師Tavi Costa也發文指出，美元指數（DXY）似已跌破長達14年的上升趨勢線，若確立跌破，美元可能展開持續性的下降走勢。他提醒，美元循環往往長達數十年，這次或許正是新一輪長期下跌循環的起點。

《金融時報》認為，今年4月川普在「解放日」（Liberation Day）宣布對等關稅，引發市場劇震，美股隨後強勁反彈，但美元卻未能同步走強。如今德銀的分析，為這種「股強匯弱」的矛盾現象提供了合理解釋。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財