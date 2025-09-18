晴時多雲

中國拖欠會費 聯合國資金危機加劇

2025/09/18 11:11

中國屢屢拖欠會費，加劇聯合國資金危機。（法新社）中國屢屢拖欠會費，加劇聯合國資金危機。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導揭露，中國每年都拖延繳交聯合國的會費，正加劇這個國際機構面臨的資金危機。根據《金融時報》對公開數據的分析，中國拖欠聯合國經常預算強制性會費的情況，從2021年的拖欠2個月，到2024年已延長到10個月。

《金融時報》報導，在美國總統川普日益遠離多邊合作之際，北京正試圖擴大自身在聯合國的影響力，並將自己推廣為代替美國主導世界秩序的國家。然而，中國和美國作為全球最大的兩個經濟體，同時也是聯合國預算的最大捐助者，卻經常拖欠聯合國會費。

去年，中國應繳納的會費淨額為4.8億美元（約新台幣144.5億元），經過分期付款後，中國最後在12月27日才將當年度會費全數繳清。只有12月30日繳清約15.7萬美元（約新台幣4.72億元）會費的北韓動作比中國慢。

聯合國主計長拉馬納坦（Chandramouli Ramanathan）表示，如果所有成員國不能全額或是按時繳納會費，聯合國將無法全面、有效地執行預算，無法滿懷信心地規劃支出。拉馬納坦隨後指出，聯合國被迫將2025年預算中的常規行動支出削減17％，約6億美元（約新台幣180.66億元）。

會員國會透過2種方式為聯合國和旗下機構提供資金，分攤的會費涵蓋聯合國37億美元（約新台幣1114.07億元）的經常預算，以及56億美元（約新台幣1686.16億元）的維和預算，另外還有自願捐款，這佔了聯合國收入的大部份。

中國在經常預算中的所分攤的佔比已從2000年的0.99％，今年成長到20％，約6.8億美元（約新台幣204.74億元），佔比僅次於美國的22％。根據聯合國提供的最新數據，截至4月30日，美國拖欠的經常預算會費約15億美元（約新台幣451.65億元），中國拖欠5.97億美元（約新台幣179.75億元）；每國拖欠維和預算15億美元（約新台幣451.65億元），中國拖欠5.87億美元（約新台幣176.74億元）

一名在日內瓦與聯合國合作的外交官表示，中國人總是拖欠會費，而且不會給理由。這名外交官指出，與美國一樣，中國拖欠會費有可能為聯合國帶來「相當大的流動性危機」。

許多國家經常會拖欠會費，包括美國，他們會依據自己的會計年度日曆延後繳納。皮尤研究中心（Pew Research Center）發現，自2019年以來，聯合國193個成員國中，只有53國會每年按時繳納經常預算會費，而聯合國數據顯示，截至2024年底，仍有41個國家拖欠會費。

根據聯合國規定，每年未動用到的資金，包括遲繳的會費，都將計入下一年的會費，這代表遲繳會費將導致聯合國行動資金不足，捐助國則可能因此省下一筆資金。除了逾期繳納固定的會費之外，中國向聯合國人道主義機構網路提供的自願捐款規模相對低。

被問到逾期繳費的問題時，中國駐聯合國代表團直言，聯合國祕書處應改進資金支出的規劃和預算管理，以減少會員國繳納時間表不同造成的財務影響。中方也提到，由於流程問題而遲繳的會費，與全球最大國長期未能繳納巨額會費，在性質上和影響上有著根本的不同。

預算短缺出現之際，中國正透過任命和有計劃的機構重組來增強在聯合國的影響力。北京抨擊美國拖延付款，以及川普退出世界衛生組織（WHO）和人權理事會（Human Rights Council）的行動，美國目前已對聯合國維和行動設定資金上限，並計劃在明年退出聯合國教科文組織（UNESCO）。

北京承諾將擴大對世衛的資助，以填補美國留下來的資金缺口。但中國並未承諾會提供大筆自願捐款，以過去經驗來看，中國的捐款額明顯落後美國。

根據聯合國數據，華府在2023年向聯合國支付了130億美元（約新台幣391.43億元），其中4分之3是以自願捐款的方式提供。中國當年付了23億美元（約新台幣692.53億元）其中1.5億美元（約新台幣45.16億元）是自願捐款。

