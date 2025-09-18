川普「電費減半」承諾破功 ! 美國電費將創新高 英媒曝恐釀「1風暴」

英媒指出，美國電費飆升，川普在競選時承諾「電費減半」，現實卻大相逕庭。（擷取自社交網站）

〔財經頻道／綜合報導〕美國電價在2025年創下新高，將衝擊美國家庭與企業，並成為總統川普大選前的政治承諾痛點。《金融時報》報導，去年美國總統大選時，川普曾承諾「就任後一年內，將把電價減半」，但如今卻面臨現實逆風。

據報導，能源可負擔性倡導組織PowerLines執行董事查爾斯・華（Charles Hua）指出，「電價漲幅位居各類商品之首，勢必引發政治風暴」。

根據美國能源資訊署（EIA）數據，2025年電價將創歷史新高，自去年6月以來，居民平均用電成本將上漲7%，商業用電成本將上漲5%。分析人士指出，電價上漲是人工智慧驅動需求超過供應的結果，也是加固老化輸電基礎設施的成本，已成民生痛點。

據報導，川普在競選時將電價上漲歸咎於民主黨的脫碳政策，並稱風能與太陽能是「世紀騙局」。上任後，川普叫停美東沿岸新電力項目，並撤銷拜登時期對全美境內清潔能源的補助。然而，面對AI帶動的龐大需求，這些措施未能緩解電價壓力。

民主黨則趁勢反擊。近日環保團體在多地設立廣告牌，指責共和黨「投票讓你的電費更高」。拜登時期支持清潔能源的政策，如今被川普政府大幅削弱，也成為兩黨攻防焦點。

《金融時報》指出，電價飆升背後有兩大結構性因素。首先，人工智慧（AI）與數據中心帶動的電力需求急速攀升。全美最大電網營運商PJM預估，2024年至2030年新增的32GW電力需求中，高達30GW將來自數據中心。

其次，老化的輸電網路需要大規模升級，基礎設施投資成本最終反映在電價上。這讓電力市場在需求與供給兩端同時承受壓力。

根據《經濟學人》最新民調顯示，50%的美國人認為未來半年電價將持續惡化，62%不滿川普在電費議題上的表現。當中，新澤西州電價漲幅最為顯著，因為過去1年的住宅與商業用電分別暴漲25%與16%，這直接成為州長選戰焦點。

當地業者叫苦連天。乳品場主人瓦伊斯沃爾（Eran Wajswol）批評州政府「過度依賴風能與太陽能，結果措手不及」，並建議「加快核能審批，能燒天然氣就燒」。

他透露，自6月以來電價短短2個月上漲19%，但成本卻不能轉嫁，因為不想影響銷量，所以只能降低利潤率，並繼續忍耐，直到再也忍不住為止，並直言考慮遷往賓州以降低成本。

另一位果園經營者阿斯達爾（Ashley Asdal）則表示，農場電費一年內增加22%，不得不削減用電量。她直言，AI應該支付合理成本，但現在好像大家都在替數據中心買單。

在新澤西等州，向公用事業消費者保護單位的投訴量1年內增加3倍。如今，美國電價問題不僅影響家庭和企業，更與選戰緊密交織。

