晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普「電費減半」承諾破功 ! 美國電費將創新高 英媒曝恐釀「1風暴」

2025/09/18 12:24

英媒指出，美國電費飆升，川普在競選時承諾「電費減半」，現實卻大相逕庭。（擷取自社交網站）英媒指出，美國電費飆升，川普在競選時承諾「電費減半」，現實卻大相逕庭。（擷取自社交網站）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電價在2025年創下新高，將衝擊美國家庭與企業，並成為總統川普大選前的政治承諾痛點。《金融時報》報導，去年美國總統大選時，川普曾承諾「就任後一年內，將把電價減半」，但如今卻面臨現實逆風。

據報導，能源可負擔性倡導組織PowerLines執行董事查爾斯・華（Charles Hua）指出，「電價漲幅位居各類商品之首，勢必引發政治風暴」。

根據美國能源資訊署（EIA）數據，2025年電價將創歷史新高，自去年6月以來，居民平均用電成本將上漲7%，商業用電成本將上漲5%。分析人士指出，電價上漲是人工智慧驅動需求超過供應的結果，也是加固老化輸電基礎設施的成本，已成民生痛點。

據報導，川普在競選時將電價上漲歸咎於民主黨的脫碳政策，並稱風能與太陽能是「世紀騙局」。上任後，川普叫停美東沿岸新電力項目，並撤銷拜登時期對全美境內清潔能源的補助。然而，面對AI帶動的龐大需求，這些措施未能緩解電價壓力。

民主黨則趁勢反擊。近日環保團體在多地設立廣告牌，指責共和黨「投票讓你的電費更高」。拜登時期支持清潔能源的政策，如今被川普政府大幅削弱，也成為兩黨攻防焦點。

《金融時報》指出，電價飆升背後有兩大結構性因素。首先，人工智慧（AI）與數據中心帶動的電力需求急速攀升。全美最大電網營運商PJM預估，2024年至2030年新增的32GW電力需求中，高達30GW將來自數據中心。

其次，老化的輸電網路需要大規模升級，基礎設施投資成本最終反映在電價上。這讓電力市場在需求與供給兩端同時承受壓力。

根據《經濟學人》最新民調顯示，50%的美國人認為未來半年電價將持續惡化，62%不滿川普在電費議題上的表現。當中，新澤西州電價漲幅最為顯著，因為過去1年的住宅與商業用電分別暴漲25%與16%，這直接成為州長選戰焦點。

當地業者叫苦連天。乳品場主人瓦伊斯沃爾（Eran Wajswol）批評州政府「過度依賴風能與太陽能，結果措手不及」，並建議「加快核能審批，能燒天然氣就燒」。

他透露，自6月以來電價短短2個月上漲19%，但成本卻不能轉嫁，因為不想影響銷量，所以只能降低利潤率，並繼續忍耐，直到再也忍不住為止，並直言考慮遷往賓州以降低成本。

另一位果園經營者阿斯達爾（Ashley Asdal）則表示，農場電費一年內增加22%，不得不削減用電量。她直言，AI應該支付合理成本，但現在好像大家都在替數據中心買單。

在新澤西等州，向公用事業消費者保護單位的投訴量1年內增加3倍。如今，美國電價問題不僅影響家庭和企業，更與選戰緊密交織。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財