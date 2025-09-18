晴時多雲

千萬別點海鮮、漢堡！專家教你如何避開飛機餐陷阱

2025/09/18 10:07

不少人在挑飛機餐時，常常感覺不像在餐廳點餐，而更像是在挑一個「傷害最小」的選項。。飛機餐示意圖（彭博）不少人在挑飛機餐時，常常感覺不像在餐廳點餐，而更像是在挑一個「傷害最小」的選項。。飛機餐示意圖（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管乘客對航空公司的服務與餐飲的期望越來越高，但有鑑於飛機餐通常都不太好吃，不少人在挑飛機餐時，常常感覺不像在餐廳點餐，而更像是在挑一個「傷害最小」的選項。美國旅遊專家施拉皮格（Ben Schlappig）近期就分享了幾個建議，教大家如何不要在飛機餐「踩雷」，而第一條規則就是：別把飛機餐當成有翅膀的高級餐廳，要把其想像成加熱後後再吃的「剩菜」，而在高級艙中，他還建議乾脆跳過主菜，且避免點海鮮、漢堡。

《紐約郵報》報導，施拉皮格是旅遊媒體「One Mile At A Time」的專欄作家，他在文章中坦言，消費者必須「要接受飛機餐的現實」，這是因為飛機上並不會現場烹飪，所有食物都是在地面餐飲工廠提前數小時準備好，然後等到你在飛機上要吃時，再在機艙廚房裡加熱。

施拉皮格表示，要把飛機餐想像成「剩菜」，「就像你在餐廳打包帶回家，哪些食物第二天加熱後還能吃、甚至味道更佳？飛機餐就是同樣的概念。」

舉例來說，他認為阿聯酋航空頭等艙提供的無限量魚子醬服務就是極佳的選擇。至於不常搭高級艙的乘客，他建議點「湯品、咖哩或亞洲素食料理」，因為這些食物「非常適合加熱」。

施拉皮格說：「我很喜歡印度料理，外帶回家後，隔天再吃味道還是一樣好，在飛機上的情況，在我看來也是相同的原理。」他補充說，選擇航空公司的「招牌料理」通常最保險。他自己最喜歡的包括新加坡航空的沙嗲雞肉，以及阿聯酋航空的阿拉伯小吃拼盤。

比較讓人意外的是，施拉皮格建議乾脆跳過主菜，他說：「通常飛機上高級艙的供餐量，會大到我根本吃不完，所以我會直接省略主菜，只吃開胃菜和甜點。」

已故名廚波登（Anthony Bourdain）曾提醒過：週一別在餐廳點海鮮，因為那通常是餐廳清理魚貨庫存的日子。施拉皮格認為，這個原則在飛機上同樣適用，許多專家也持相同看法。禮儀教練穆薩耶娃（Jamila Musayeva）補充指出，海鮮不僅在密閉空間容易散發濃烈氣味，若保存不當的話更容易變質，引發食源性疾病的風險。

施拉皮格若乘坐美國國內線航班，會偏好簡單的穀物碗等輕食，因為「國內頭等艙的餐飲預算相當有限」，而如果要放縱自己大吃大喝，他「絕對不會」選擇在飛機上吃只值4美元（約120元新台幣）的牛小排配起司通心麵。

施拉皮格最後提醒乘客「別點漢堡」，因為漢堡無法好好加熱，而且用的肉品質往往很差。

