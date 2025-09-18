甲骨文3000億美元AI合約引關注 穆迪警告潛在風險多

穆迪警告，甲骨文3000億美元的AI合約存在多個潛在風險。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國軟體巨頭甲骨文（Oracle）近日傳出與OpenAI簽訂價值達3000億美元（約新台幣9.04兆元）的AI合約，這是史上最大的雲端運算合約之一，使得甲骨文近期成為市場最大焦點。然而，國際信評機構穆迪（Moody's Ratings）週三（17日）指出，甲骨文這份AI合約存在多個潛在風險。

《路透》報導，甲骨文在本（9）月表示，旗下雲端基礎設施業務的預訂收入預期將超過5000億美元（約新台幣15.07兆元）。隨後《華爾街日報》報導又揭露，OpenAI已簽署一份合約，將在5年內從甲骨文購買價值3000億美元（約新台幣9.04兆元）的運算能力。報導稱，甲骨文所公佈的新增收入大部份都來自這項OpenAI交易。

穆迪分析師表示，這些合約凸顯了甲骨文AI基礎設施業務的「巨大潛力」，但隨後也點出穆迪7月所列的多個風險，穆迪在當時將甲骨文的信用評級展望從「穩定」下調至「負面」。

穆迪指出，主要風險之一是甲骨文僅依賴AI的巨額承諾，來資助其商業模式的「交易對手風險」。分析師寫道，交易對手風險始終是各種類型專案融資的關鍵考慮因素，特別是在高度依賴單一交易對手收入的情況下。穆迪認為，甲骨文的資料中心建設實際上是全球最大的專案融資之一。

分析師提到，甲骨文的債務成長速度將超過其EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利），這導致甲骨文的槓桿率預計達4倍。在達到盈虧平衡之前，自由現金流很可能也會在較長一段時間內為負。

