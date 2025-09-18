晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

甲骨文3000億美元AI合約引關注 穆迪警告潛在風險多

2025/09/18 09:29

穆迪警告，甲骨文3000億美元的AI合約存在多個潛在風險。（路透資料照）穆迪警告，甲骨文3000億美元的AI合約存在多個潛在風險。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國軟體巨頭甲骨文（Oracle）近日傳出與OpenAI簽訂價值達3000億美元（約新台幣9.04兆元）的AI合約，這是史上最大的雲端運算合約之一，使得甲骨文近期成為市場最大焦點。然而，國際信評機構穆迪（Moody's Ratings）週三（17日）指出，甲骨文這份AI合約存在多個潛在風險。

《路透》報導，甲骨文在本（9）月表示，旗下雲端基礎設施業務的預訂收入預期將超過5000億美元（約新台幣15.07兆元）。隨後《華爾街日報》報導又揭露，OpenAI已簽署一份合約，將在5年內從甲骨文購買價值3000億美元（約新台幣9.04兆元）的運算能力。報導稱，甲骨文所公佈的新增收入大部份都來自這項OpenAI交易。

穆迪分析師表示，這些合約凸顯了甲骨文AI基礎設施業務的「巨大潛力」，但隨後也點出穆迪7月所列的多個風險，穆迪在當時將甲骨文的信用評級展望從「穩定」下調至「負面」。

穆迪指出，主要風險之一是甲骨文僅依賴AI的巨額承諾，來資助其商業模式的「交易對手風險」。分析師寫道，交易對手風險始終是各種類型專案融資的關鍵考慮因素，特別是在高度依賴單一交易對手收入的情況下。穆迪認為，甲骨文的資料中心建設實際上是全球最大的專案融資之一。

分析師提到，甲骨文的債務成長速度將超過其EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利），這導致甲骨文的槓桿率預計達4倍。在達到盈虧平衡之前，自由現金流很可能也會在較長一段時間內為負。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財