黃金觸歷史高點！但立馬下殺翻黑有原因

黃金價格週三（17日）從盤中觸及的歷史高點回跌。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會（Fed）如市場預期降息1碼，但由於市場參與者分析了聯準會主席鮑爾的談話，引發獲利了結，黃金價格週三（17日）從盤中觸及的歷史高點回跌。

黃金現貨價下跌0.9%，報每盎司3658.25美元，盤中最高觸及3707.40美元；12 月交割黃金期貨下跌0.2%，報每盎司3717.8美元。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，黃金本月迄今上漲近6%。Fed宣布降息1碼（25個基點），並表示將在接下來到年底這段期間漸進降息。展望前景，鮑爾表示Fed將「逐次會議做決策」。

獨立金屬交易員Tai Wong說：「Fed釋放出不確定性信號，鮑爾表示這是1次『風險管理式降息』，引發一些獲利了結，完全可以理解。」

Tai Wong表示：「金價回檔、或至少進入盤整狀態，是一種健康的走勢。我並不認為會出現特別深的回檔。除非金價跌破3550美元這個主要技術支撐價位，否則短期上升趨勢應該仍能好好保持。」

這是Fed今年首次降息，Fed去年曾實施3次降息，但之後一直按兵不動。

金價今年迄今已上漲39%，德意志銀行（Deutsche Bank）將明年金價預估提高到每盎司4000美元，原本的預估為3700美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法