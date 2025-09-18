晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金觸歷史高點！但立馬下殺翻黑有原因

2025/09/18 08:38

黃金價格週三（17日）從盤中觸及的歷史高點回跌。（彭博資料照）黃金價格週三（17日）從盤中觸及的歷史高點回跌。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會（Fed）如市場預期降息1碼，但由於市場參與者分析了聯準會主席鮑爾的談話，引發獲利了結，黃金價格週三（17日）從盤中觸及的歷史高點回跌。

黃金現貨價下跌0.9%，報每盎司3658.25美元，盤中最高觸及3707.40美元；12 月交割黃金期貨下跌0.2%，報每盎司3717.8美元。

《路透》報導，黃金本月迄今上漲近6%。Fed宣布降息1碼（25個基點），並表示將在接下來到年底這段期間漸進降息。展望前景，鮑爾表示Fed將「逐次會議做決策」。

獨立金屬交易員Tai Wong說：「Fed釋放出不確定性信號，鮑爾表示這是1次『風險管理式降息』，引發一些獲利了結，完全可以理解。」

Tai Wong表示：「金價回檔、或至少進入盤整狀態，是一種健康的走勢。我並不認為會出現特別深的回檔。除非金價跌破3550美元這個主要技術支撐價位，否則短期上升趨勢應該仍能好好保持。」

這是Fed今年首次降息，Fed去年曾實施3次降息，但之後一直按兵不動。

金價今年迄今已上漲39%，德意志銀行（Deutsche Bank）將明年金價預估提高到每盎司4000美元，原本的預估為3700美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財