男人在家「1行為」是罪魁禍首？阻礙職場女性隱形負擔

2025/09/18 14:08

男人在家不做家務，是阻礙職場女性隱形負擔。（美聯社，示意圖）男人在家不做家務，是阻礙職場女性隱形負擔。（美聯社，示意圖）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本隨著職場環境和家庭結構的改變，女性就業正不斷增加，然而女性的代表性仍嚴重不足，其最大的障礙之一就是勞動分工，日媒報導，男人「不做家事」，此「隱形負擔」是阻礙女性進一步參職場的關鍵。

日媒《ITmedia》報導，40年來，日本職場發生了5個主要變化，首先，女性就業人數的增加，根據勞動力調查，1985年女性就業人數為2304萬人，到了2024年，這數字增加778萬人。雖然男性就業人數也增加了196萬人達到 3699萬人，但女性就業人數的增幅約為男性的4倍。

其次，M形曲線越來越呈現梯形，在《平等就業機會法》頒布前的1982年，M型曲線的底部為49.5%，40年後的2022年，這一數字已大幅上升至78.9%。這一變化反映了因結婚、生育等原因離開職場，以及透過轉行繼續工作的女性人數的增加。

第3點是男女薪資差距的縮小，1985年女性的正常工資為男性的59.6%，這一數字到2023年將上升15.2個百分點，達到74.8%，差距正在縮小。

第4是女性正式員工比例的提升，根據日本勞動政策研修研究所公佈的各就業類型員工人數數據，1985年女性在正式員工中所佔比例為29.7%，到2024年這一數字將上升到35.6%。

第5是女性擔任管理職的比例的提升，從平等就業機會基本調查中各職位女性管理者比例的推移來看，2009年，在員工人數10人以上的企業中，擔任管理者以上職務的女性比例為10.2%，預計到2023年將上升至12.7%，呈逐步上升趨勢。

然而，社會依然以男性為主導，雖然全職員工和管理人員的比例不斷上升，但女性的代表性仍然嚴重不足，而其最大的障礙之一是基於性別的勞動分工，儘管這種分工正在逐漸消退，但在許多家庭中仍然存在嚴重隱形負擔。

依照典型的工時模型，在“全職家庭主婦”家庭中，妻子承擔100個“家務勞動小時”，加上丈夫的100個“工作勞動小時”，家庭總勞動小時數為200小時。然而，在「雙薪家庭」中，妻子也需要承擔工作勞動小時。

假設兼職勞工的工作勞動小時數為50小時，那麼加上這100個家務勞動小時，家庭總勞動小時數就是150小時，這額外的50個勞動小時是隱形的負擔，在許多家庭中，完全落在妻子身上，雖然丈夫逐漸開始承擔更多的家務勞動小時數，但對女性的偏袒仍然顯而易見，也因男人「不做家事」，此「隱形負擔」已成阻礙女性進一步參職場的關鍵。

