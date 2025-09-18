花9萬睡好吃好，美國媽咪讚爆台灣月子中心。（擷取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕1名34歲美籍李女士，今年7月在台生下老二後，隨即住進1家產後護理中心，雖然只住了10天，然而嬰兒護理、中醫治療、免費按摩等服務，感覺就像住在豪華酒店，完全沒有第1胎產後焦慮等問題，更重要的是只花費了3000美元（約新台幣9萬元），直呼這種唾手可得且負擔得起，是每個女人都值得擁有的體驗。

CNBC報導，李（Katie Lee）說，在美國生孩子的經歷讓她感到“痛苦”，這讓她開始懷疑自己是否想要第2個孩子，直到去年7月與丈夫傑森（Jason）和5歲的兒子福雷斯特（Forrest）從俄亥俄州搬到了台灣。

李指出，在前往台灣前3個月左右獲得了配偶簽證，並獲得了居留權，在台灣居住6個月後，她拿到了全民健保。 「一切都進展順利，這讓我對整個過程更加興奮」。

由於台灣的醫療體係有許多面向讓她感到更舒服，因此，讓她重新考慮生產這個問題，並順利在今年7月在台生下女兒露比（Ruby）。

她對比在美國的第1次懷孕與在台懷孕的差異，她說，在美國婦產科的預約費用也大多在150到200美元左右（約新台幣4500至6000元），因此在生老大時，他們花了很大的一筆錢。

然而在台灣，因為擁有健保，每次體檢費用約在6至16美元（約新台幣180至480元）不間。

雖然她是在私人婦產診所生下了孩子，但花費也不到2000美元（約新台幣6萬元），隨後，李在1家產後護理機構住了10天，每天費用為300美元，費用包括全天候嬰兒護理、產後營養師準備的所有餐點、中醫治療以及專為媽媽提供的住宿，例如免費按摩、洗頭和瑜伽課程。

李說，在產後護理中心期間，感覺就像住在豪華酒店，有全天候的護理，而且價格合理，膳食也會有人負責，一切都會有人為你考慮及服務，讓她更加安心，在親身體驗後，她認為，這種唾手可得且負擔得起，是每個女人都值得擁有的體驗。

