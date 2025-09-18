美股收盤》Fed降息符合預期！道瓊漲260點 台積電ADR走揚

美國聯準會（Fed）週三如外界預期降息1碼，美股走勢分歧但基本上持平。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三如外界預期降息1碼，市場經歷波動，美股走勢分歧但基本上持平。道瓊工業指數上漲260點或0.57%，標普500指數下跌 0.1%，那斯達克指數下跌0.33%，費城半導體指數下跌0.31%，台積電ADR上漲0.28%，收在262.79美元。

綜合外媒報導，聯準會表示將在今年剩餘時間內穩步降息，預計今年將再降息兩次，每次25個基點。

Fed主席鮑爾在記者會上談到，與通膨相比，就業的下行風險越來越大，但表示仍需評估和管理通膨風險。

聯準會公布降息後，近期漲勢猛進的科技股領跌，投資人趁牛市獲利了結。輝達下跌2.62%，甲骨文跌1.71%，博通跌幅達3.84%。受益於低利率的股票則上漲，沃爾瑪上漲0.82%，摩根大通上漲0.83%，美國運通上漲2.74%，提振了道瓊指數。

道瓊工業指數上漲260.42點或0.57%，收46018.32點。

標普500指數下跌6.41點或0.10%，收6600.35點。

那斯達克指數下跌72.63點或0.33%，收22261.33點。

費城半導體指數下跌19.01點或0.31%，收6060.22點。

