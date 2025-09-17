晶片戰升級！中媒：阿里巴巴AI處理器媲美輝達H20

輝達中國特供版晶片，面臨中國對手激烈競爭。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕在傳出中國網信辦本週已下令，阿里巴巴集團、字節跳動等主要科技公司，停止採購輝達針對中國市場最新推出的人工智慧（AI）晶片RTX Pro 6000D之際，中國央視報導，阿里巴巴旗下半導體設計部門「平頭哥」（T-Head）已開發出一款人工智慧（AI）晶片，效能可與輝達產品匹敵。

該報導顯示，在中國總理李強訪問中國聯通位於青海的三江源數據中心時，平頭哥的客製化晶片PPU，與輝達H20及A800進行效能基準比較。

這是阿里巴巴首次在國家媒體上展現其半導體設計實力，提供證據證明中國的開發者，正設計能取代輝達GPU進口的先進晶片。

該報導顯示一張圖表，當中將一些本國設計的AI加速器，與輝達的兩款GPU進行比較，這兩款皆是為符合美國技術出口管制，而為中國量身打造的。

畫面顯示，平頭哥的PPU每單位配備96GB的高頻寬記憶體HBM2e，與輝達H20相當，超越華為的昇騰（Ascend）910b；PPU的晶片對晶片（chip-to-chip）頻寬達每秒700GB，高於輝達A800的400GB，但略低於H20。

報導顯示，中國聯通三江源數據中心的晶片供應商除平頭哥外，還包括壁仞科技（Biren Technology）、曦智科技（MetaX）和中皓芯影（Zhonghao Xinying）。其他潛在合作夥伴包括摩爾線程（Moore Threads）、遂原科技（Enflame）等。

中國越來越多的AI供應商，對阿里巴巴執行長吳泳銘上月財報上的看法提供支持，當時他說，在美國的管制與地緣政治緊張升溫下，該公司已準備「備用方案」，以確保AI晶片的供應。

與此同時，金融時報17日也報導，中國政府已下令阿里巴巴、字節跳動等主要科技公司，停止採購輝達針對中國市場最新推出的AI晶片RTX Pro 6000D。

瑞士聯合私人銀行董事總經理凌偉森（音譯）說，「中國顯然傾向以自己的步調發展AI，與其依賴隨時可能受到限制的美國技術，不如現在咬緊牙關。如果全面禁令屬實，將在一定程度上展現中國對本土供應鏈的信心，不過這可能仍是貿易談判中的籌碼」。

