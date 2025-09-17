晴時多雲

CBNC主持人克萊默：台積電是「國寶」 財務狀優於美國政府

2025/09/17 22:12

CNBC知名財經節目主持人Jim Cramer討論避險基金感興趣的10檔股票時，認為台積電的資產負債表比美國政府還要好，並認為台積電是「國寶」。（彭博檔案照）CNBC知名財經節目主持人Jim Cramer討論避險基金感興趣的10檔股票時，認為台積電的資產負債表比美國政府還要好，並認為台積電是「國寶」。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《雅虎財經》報導，財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）近日在CNBC節目Squawk on the Street上討論避險基金感興趣的10檔股票時提及台積電，認為台積電的資產負債表比美國政府還要好，並認為台積電是「國寶」（national treasure）。

克萊默指出，台積電憑藉其在半導體製造業的主導地位，成為全球最重要的公司之一。除了三星電子，台積電是全球唯一1家能夠持續生產基於2奈米技術的先進晶片，並保持高良率供應外部客戶的公司。因此，台積電贏得了蘋果、輝達、超微半導體（AMD）等美國科技巨頭的信任。

克萊默先前還對台積電的財務狀況發表評論，台積電的資產負債表比美國政府的還要好，「這樣的資產負債表真的很驚人」，並說台積電是「國寶」，那些治理台積電的人非常棒（fantastic）！

被克萊默點名的其餘9檔股票包括甲骨文（Oracle）、博通（Broadcom）、Klarna Group、亞馬遜、耐吉、富國銀行（Wells Fargo）、迪克體育用品（DICK’S Sporting Goods）、摩根大通、美國運通，涵蓋科技、體育用品到金融公司。

