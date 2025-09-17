晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台股前20大外資股東逾半投資中小型股 寬量國際：推動中小企業長期價值

2025/09/17 21:34

台灣掛牌公司市值總覽。（寬量國際提供）台灣掛牌公司市值總覽。（寬量國際提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕寬量國際（QIC）與中華公司治理協會於9月16日共同主辦「迎接證交所提升企業價值計畫：連結股東價值與ESG」線上研討會，吸引逾200家上市櫃公司參與，QIC創辦人暨執行長李鴻基指出，台股前20大外資股東中有超過一半投資中小型股，聚焦如何透過投資人溝通與ESG實踐，推動中小企業長期價值，將是下一階段外資圈的顯學。

臺灣證券交易所公司治理部謝兆恩副理致詞時指出，近年多數亞洲股市報酬率落後於國際主要市場，企業內在價值未能完全反映於市場評價，導致資金外流與市場流動性下降。為提升台灣資本市場競爭力，證交所去年推出「提升企業價值計畫」，鼓勵上市公司從「現況分析、政策與計畫、溝通與追蹤」三大構面著手。該計畫亦已納入今年公司治理評鑑指標，要求制定具體措施且提報董事會，並揭露於公開資訊觀測站「企業價值提升計畫專區」。

李鴻基表示，證交所推出的提升企業價值計畫，與QIC過去十餘年推動的「創造長期股權價值」方向一致，目前已有120家上市櫃公司公布計畫。他指出，股東價值除了來自營收與獲利，也受資產負債表管理、ESG、投資人溝通、股利與回購政策及市場流動性影響。然而，目前僅約20%的台灣企業投入資本回報率（ROIC）高於資金成本（WACC），顯示資本效率仍有進步空間。

此外，在台灣前20大外資股東中，投資台灣公司家數平均達300家，而市值超過20億美元的中大型股不到150家，顯示外資並非只投資大型股，也會佈局市值較小的公司。因此，如何精準對標投資人、清楚論述長期策略並展現股東價值，是企業提升股東價值關鍵。

標普全球（S&P Global）Sustainable1總監鐘柏永指出，台灣企業在永續領域表現亮眼，2025年共有69家入選《標普全球永續年鑑》，數量高居全球第二。CSA評比的價值在於其廣度、深度與可比性，能協助投資人更精準地評估企業長期價值。

此外，鐘柏永也同時提醒供應鏈管理的重要性，雖多數企業認知其重要性，但僅約一半訂有「供應商準則」，更只有9%的公司會排除不合規供應商，顯示評估與採購決策間存在落差。他強調，若供應鏈失誤，將帶來嚴重聲譽與財務風險，建立系統化盡職調查與管理流程是確保長期價值的必要措施。

富達國際（Fidelity International）永續投資副總監張庭瑋表示， ESG已成為投資流程的「常規業務」。富達透過自有的前瞻性ESG評級系統，評估企業管理層應對重大議題的能力與策略思維。她強調，公司治理（G）是ESG的根本，也是創造長期股東價值的核心。富達將透過議合與投票履行受託責任，特別關注公司治理、氣候變遷及毀林管理等議題。她指出，台灣企業的ESG揭露已在亞太區領先，但在與投資人互動時，應更著重於未來策略與藍圖，而非僅回顧成果。

整體而言，李鴻基認為，提升企業價值已是全球資本市場的共同趨勢。 台灣企業應跳脫短期營運思維，從投資人視角重新審視長期價值，並將ESG納入核心策略，透過透明而有效的溝通，方能在國際舞台贏得更多認同與信賴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財