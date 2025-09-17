迎戰中國車廠重塑產業 賓士3年要推40款新車

賓士戰略長Paul Gao（右起）今日出席鴻騰首屆科技日活動，與麥肯錫汽車全球負責人Andreas Tschiesner針對電動化、AI與地緣政治交換看法。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕Mercedes-Benz（賓士）戰略長Paul Gao今日出席鴻海（2317）旗下鴻騰精密舉辦的首屆科技日活動，與麥肯錫汽車全球負責人Andreas Tschiesner針對電動化、AI與地緣政治交換看法。雙方一致認為，中國新創車廠的快速崛起正在全面改變汽車產業格局，傳統豪華車廠必須調整產品與合作模式，才能維持競爭力；賓士未來3年將推出40款新車應戰。

Tschiesner指出，全球汽車產業正出現「前所未有的轉變」，新創公司在純電動車（BEV）市占率上快速追趕傳統車廠，尤其是在中國市場，中國廠商的進度快到成為整個產業的速度標竿。對供應商而言，與正確的代工廠合作已是成敗關鍵，傳統品牌能否在激烈競爭中突圍，仍有待觀察。

Gao則表示，全球各國對於電動車的採用步調不盡相同，中國保持領先地位，歐洲需求則是在近期放緩，美國則相對落後。中國市場上有眾多本地品牌激烈競爭，透過價格戰壓縮Mercedes-Benz、BMW與Audi等傳統豪華車廠。過去幾年市場焦點快速更替，從小鵬、理想到華為，甚至今年小米成為新焦點，顯示局勢難以預測，但可以確定的是，中國新創車廠正持續重塑產業競局。

Gao說，「汽車產業競局正在加速重組，市場速度將改寫傳統豪華車廠的生存法則」，對此，公司已啟動大規模產品生產計劃，未來3年將推出40款新車，包括純電與內燃機動力車款，建立全新架構與驅動系統。高端客戶如G-Wagon與Maybach（邁巴赫）買家仍重視V8引擎與駕駛感受，但入門客戶反而最在意先進輔助駕駛系統（ADAS）與智慧座艙，因此新技術必須加速平價化，才能真正擴大市占。

在技術投資上，Gao點名AI、ADAS、半導體、智慧座艙與電池為重點領域，認為這些是特斯拉（Tesla）與中國對手暫居領先地位的原因。為追趕差距，賓士不僅投入數十億美元研發，還將加強與科技公司合作，從谷歌（Google）、輝達（Nvidia）到鴻騰，都在潛在夥伴名單之列。過去依賴厚重規格書的合作方式已不合時宜，未來將以「性能需求」取代「規格約束」，讓供應商以更快速度、具競爭力的成本交付。

至於地緣政治風險，Gao坦言，美國現在已經確定排斥中資技術，歐洲是否跟進美方做法仍待觀察，若情勢惡化，中國恐成為「技術孤島」。因此，賓士必須同時確保韌性與彈性，強化軟硬體整合，推進共同駐點（co-location）模式，以提升效率與市場反應速度。賓士不會在品質與安全上妥協，但必須以新的合作模式與技術投資回應中國新創的壓力。

