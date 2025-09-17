無卡族叫車也可「先買後付」 AFTEE正式串接LINE GO

AFTEE先享後付與LINE GO結盟，包括計程車、代駕、機場接送、共享租車皆可先享後付（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕來自日本的AFTEE先享後付，看準千億元規模的交通移動服務（MaaS）市場，宣布與LINE GO聯手，９月起正式串接LINE GO旗下，包含計程車、代駕、機場接送、共享租車、包車及充電站等平台各項服務，讓消費者在預約服務的前後輕鬆綁定AFTEE，使用服務後即可一鍵結帳，讓手機叫車也可以「先享後付」。

屬於先買後付（Buy Now Pay Later，BNPL）的AFTEE來自日本，2018年來台推出「AFTEE先享後付」支付服務，主打僅需輸入「手機號碼」與「OTP認證」，就能10秒完成結帳的全新購物形式，鎖定無信用卡或不放心綁卡的網購族，目前已與超過5000家的品牌電商合作，至 2024年底在台會員數已突破160萬人。

請繼續往下閱讀...

AFTEE先享後付自9月起正式串接LINE GO，消費者能選擇在叫車、預約代駕等各項服務前後，綁定AFTEE先享後付，僅需輸入電話號碼與OTP認證進行綁定，後續即可一鍵結帳。AFTEE先享後付總經理角元友樹表示，此合作可望協助包括常用現金付款的無卡族、年輕族群或不習慣線上使用信用卡付款的用戶，透過先買後付降低現金使用比例，達到「去現金化」目標，減少營運管理或現金收款而導致事後客訴的機率。

針對此次AFTEE首度與交通移動品牌合作，角元友樹表示，先前AFTEE已陸續與旅遊類型、共享體驗等商家串接，此次與LINE GO串接，使先買後付的彈性可進一步延伸其他多元消費場景，期待透過金融科技技術，協助商戶進一步提升業績與用戶推廣。

LINE GO商務長王柏棠觀察會員數據表示，AFTEE先享後付與LINE GO的主要用戶，皆以25至34歲年輕且具消費力的族群為主，且AFTEE先享後付的女性用戶特別關注活動旅遊、機票交通等商品，與LINE GO以女性用戶為主的特色相呼應。

慶祝合作上線，AFTEE先享後付與LINE GO祭出乘車優惠，不限服務與金額消費使用AFTEE先享後付直接現折，新戶最高折100元。針對全用戶，再加碼任一LINE GO服務消費滿800元現折150元，並加送乘車優惠金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法