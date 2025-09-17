Škoda Octavia Combi 2.0 TSI 4x4登台 入手價132.8萬元起

台灣Škoda今日宣布 Octavia Combi 2.0 TSI 4x4 正式登台，成為同級唯一全時四輪驅動的進口旅行車，搭配政府最新汰舊換新及貨物稅減徵政策，最低入手價132.8萬元起。（台灣Škoda提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣Škoda今日宣布 Octavia Combi 2.0 TSI 4x4 正式登台，成為同級唯一全時四輪驅動的進口旅行車，搭配政府最新汰舊換新及貨物稅減徵政策，最低入手價132.8萬元起。

台灣Škoda表示，Octavia自1996年問世以來，全球累積銷售已突破750萬輛，其中Octavia Combi歷經4個世代，累積銷量更超過300萬輛，2024年以逾14萬輛的銷售成績，蟬聯歐洲最暢銷旅行車。

請繼續往下閱讀...

今天台灣Škoda正式導入Octavia Combi 2.0 TSI 4x4車型，以同級唯一全時四輪驅動旅行車的獨特定位，結合高效動能、智慧四驅科技、數位座艙體驗與靈活空間，全面定義歐洲智世代旅行車新標竿。

以俐落線條與優雅比例勾勒出兼具實用與動感的身形，車頭配備極具辨識度的冰晶箭矢造型燈組，搭載 Matrix LED 智慧複眼頭燈，內含 36 顆獨立光源，提供更廣闊的照明範圍與更精準的光束控制，顯著提升夜間行車安全。

車室導入 InfoSense 智慧直覺數位化座艙，配備10吋全螢幕全彩數位儀表、13吋觸控資訊娛樂系統與 HUD 投影式平視顯示器，讓駕駛者能以最直覺的方式掌握所有行車資訊。

KESSY Advanced 智慧免鑰匙系統具備「Open on Approach」接近車輛自動解鎖與「WalkAway Locking」離車自動上鎖功能，搭配智慧體感電動尾門與高速無線手機充電，全面滿足現代家庭對智慧便利生活的期待。

全新 Škoda Octavia Combi 2.0 TSI 4x4 搭載第4代EA888 2.0 TSI 渦輪增壓汽油引擎，擁有204hp最大馬力與 320Nm 峰值扭力，結合7速 DSG 雙離合器自手排變速系統，0–100 km/h 加速僅需6.7秒。

為因應多元駕駛情境，Octavia Combi 2.0 TSI 4x4 提供 一般、運動、節能、越野、個人化等5種駕駛模式，無論是日常通勤、長途旅行或激烈操駕，都能精準回應駕駛者的操作需求。

全新 Octavia Combi 2.0 TSI 4x4 搭載全面進化的智慧防護科技，進一步升級的Side Assist 車側盲點輔助，偵測範圍最遠達70公尺，並以高亮度燈號提示，大幅提升變換車道時的安全性，車內配置多達10具安全氣囊，提供全方位守護。

滿足多元生活需求，行李廂標準容量達640公升，當後座椅背完全放倒後，空間更可拓展至1700 公升，展現同級少有的超大裝載能力，無論是全家長途旅行、戶外休閒活動，或是日常大量採買，都能輕鬆應對。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法