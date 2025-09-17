晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

吉茂AI伺服器水冷系統零件已小量出貨 明年營收貢獻可達1成

2025/09/17 19:46

車用水箱製造廠吉茂（1587）精密董事長劉彥狄表示，吉茂已成功切入AI伺服器散熱水冷系統零組件供應鏈，並通過北美大廠客戶認證，目前已小量出貨，明年可望放量，營收貢獻比重可望成長至1成。（記者楊雅民攝）車用水箱製造廠吉茂（1587）精密董事長劉彥狄表示，吉茂已成功切入AI伺服器散熱水冷系統零組件供應鏈，並通過北美大廠客戶認證，目前已小量出貨，明年可望放量，營收貢獻比重可望成長至1成。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕車用水箱製造廠吉茂（1587）精密董事長劉彥狄表示，吉茂已成功切入AI伺服器散熱水冷系統零組件供應鏈，並通過北美大廠客戶認證，目前已小量出貨，明年可望放量，營收貢獻比重將成長至1成。

劉彥狄指出，AI伺服器散熱水冷系統零組件業務已開始貢獻營收，也是吉茂連續3個月單月營收年增率得以成長2成的動能之一，目前占整體營收比重約2~3%，明年有機會高成長。

他說，為滿足客戶快速取得數據的需求，目前主要由中國南京廠出貨，並採取邊出貨邊調整的模式，認證與出貨同步進行，與一般先認證再出貨的模式不太一樣，未來可依據北美客戶要求，轉移至墨西哥廠或台灣廠生產，彈性調整生產據點。

劉彥狄並指出，水箱適用232條款加徵25％關稅，但相較於中國銷美汽車水箱關稅高達72.97％，台灣銷美總共為27.97％，較具優勢；且墨西哥廠出貨也已取得符合美墨加貿易協定條件（USMCA），輸美適用零關稅。

他認為，吉茂主力產品車用水箱90%的競爭對手在中國，如今美國關稅戰不利中國廠商，吉茂在這波關稅亂流產品銷美反而具競爭力，將全力搶攻北美客戶，北美市場占吉茂的營收可望從目前的65%逐步成長至80%以上。

在產能規劃上，墨西哥廠生產的水箱散熱器目前月產能約1萬多片，預估到今年底月產能可成長至2萬片，2萬片以上就可達損益平衡點，等客戶完成認證，最快明年6月月產能就可達到5萬片，墨西哥廠有機會轉為獲利。

吉茂在台灣、中國南京、墨西哥設廠3廠年產能各可到100萬片，台灣及南京廠產能持續滿載；其中，南京廠50%產能出貨給美國市場，另外50%產能出貨東南亞、中東、歐洲等市場。

劉彥狄表示，台灣和南京廠將積極布局高單價、高毛利的卡車水箱產品，擴展北美市場，未來將降低南京廠銷美產能比重。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財