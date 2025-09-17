吉茂AI伺服器水冷系統零件已小量出貨 明年營收貢獻可達1成

車用水箱製造廠吉茂（1587）精密董事長劉彥狄表示，吉茂已成功切入AI伺服器散熱水冷系統零組件供應鏈，並通過北美大廠客戶認證，目前已小量出貨，明年可望放量，營收貢獻比重可望成長至1成。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕車用水箱製造廠吉茂（1587）精密董事長劉彥狄表示，吉茂已成功切入AI伺服器散熱水冷系統零組件供應鏈，並通過北美大廠客戶認證，目前已小量出貨，明年可望放量，營收貢獻比重將成長至1成。

劉彥狄指出，AI伺服器散熱水冷系統零組件業務已開始貢獻營收，也是吉茂連續3個月單月營收年增率得以成長2成的動能之一，目前占整體營收比重約2~3%，明年有機會高成長。

他說，為滿足客戶快速取得數據的需求，目前主要由中國南京廠出貨，並採取邊出貨邊調整的模式，認證與出貨同步進行，與一般先認證再出貨的模式不太一樣，未來可依據北美客戶要求，轉移至墨西哥廠或台灣廠生產，彈性調整生產據點。

劉彥狄並指出，水箱適用232條款加徵25％關稅，但相較於中國銷美汽車水箱關稅高達72.97％，台灣銷美總共為27.97％，較具優勢；且墨西哥廠出貨也已取得符合美墨加貿易協定條件（USMCA），輸美適用零關稅。

他認為，吉茂主力產品車用水箱90%的競爭對手在中國，如今美國關稅戰不利中國廠商，吉茂在這波關稅亂流產品銷美反而具競爭力，將全力搶攻北美客戶，北美市場占吉茂的營收可望從目前的65%逐步成長至80%以上。

在產能規劃上，墨西哥廠生產的水箱散熱器目前月產能約1萬多片，預估到今年底月產能可成長至2萬片，2萬片以上就可達損益平衡點，等客戶完成認證，最快明年6月月產能就可達到5萬片，墨西哥廠有機會轉為獲利。

吉茂在台灣、中國南京、墨西哥設廠3廠年產能各可到100萬片，台灣及南京廠產能持續滿載；其中，南京廠50%產能出貨給美國市場，另外50%產能出貨東南亞、中東、歐洲等市場。

劉彥狄表示，台灣和南京廠將積極布局高單價、高毛利的卡車水箱產品，擴展北美市場，未來將降低南京廠銷美產能比重。

