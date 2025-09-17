晴時多雲

夜間備轉率僅4％ 全台供電吃緊牽動19日電價審議

2025/09/17 19:31

夜間備轉率降至4%左右。（翻攝台電官網）夜間備轉率降至4%左右。（翻攝台電官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕林口1號機昨深夜掛點，台電雖力拼夜尖峰保6%，不過，下午已亮出供電橘燈，備轉容量率低於6%，目前晚間6點半屬於夜尖峰時段，備轉容量率已降至4%，台電已啟動緊備機組，機組並未滿載供電、儲能也還有餘裕。

台電林口電廠一號機16日深夜因破管而停機檢修，17日白天一度亮出供電吃緊黃燈，但台電調度後增加60萬瓩，讓白天供電轉綠燈；晚間夜尖峰已降到4%左右，按照供電情況，這兩天夜尖峰供電都會相對吃緊。

全台備用與緊備機組全部支援，包括興達一到四號機、大林五號機等，台電拼命動用各種調度因應夜尖峰，電力交易中的儲能最高可動用80萬瓩，夜尖峰約動用一半，搭配抽蓄水力、需量反應等多元電力供需措施。

而外界高度關注電價審議會已確定19日召開，台電表態，爭取民生電價第一段、第二段級距調漲，惟調幅不大。據了解，還在凍漲與微調間「最後拔河」，因近期台電機組頻故障、供電陷入緊張氛圍有關。

經濟部表示，電價是否調整為「電價費率審議會」決定，審議會中共有17位委員，由學者專家及工總、商總及消費者團體等民間團體代表，所組成的外部委員人數更超過半數，整個電價審議過程具有專業性及代表性的。

經濟部強調，由於台電過去承擔穩定電價的任務，在售電價格低於發電成本的情況下，仍需持續穩定供電，所造成財務上的虧損，預計台電將提出資料說明各種成本，並希望合理反應發電成本來改善財務；另外，國際燃料價格仍不穩定，國內產業面對情況各異，期盼審議會中來自不同的領域的委員，能在綜合考量前面所說的因素下，做出最合適的決定。

