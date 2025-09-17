晴時多雲

海外血拼新選擇 將來銀行「大將卡」海外回饋2.5％無上限

2025/09/17 19:26

純網銀將來銀行（ NEXT BANK）推出全新「大將卡」，以海外消費筆筆回饋2.5%無上限、海外ATM提領免手續費，以及「免費機場接送」3大優惠，搭配無任務美元3個月6％無上限的優利定存，希望吸引高差旅需求的民眾申辦。業者提供）純網銀將來銀行（ NEXT BANK）推出全新「大將卡」，以海外消費筆筆回饋2.5%無上限、海外ATM提領免手續費，以及「免費機場接送」3大優惠，搭配無任務美元3個月6％無上限的優利定存，希望吸引高差旅需求的民眾申辦。業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕有鑒於國際商務差旅需求不斷攀升，純網銀將來銀行（ NEXT BANK）推出全新「大將卡」，以海外消費筆筆回饋2.5%無上限、海外ATM提領免手續費，以及「免費機場接送」3大優惠，搭配無任務美元3個月6％無上限的優利定存，希望吸引高差旅需求的民眾申辦。

不過，要拿到3大專屬優惠，必須「達成任務」條件，將來銀行開出的條件，包括「白金級財管會員」、「前月月平均30萬新台幣存款」，或是「前月月平均5000美元活存」3擇一 ，只要完成三種任務之一，次月即可獲得海外2.5%、國內1.5%回饋無上限等優惠。

必須注意的是，「大將卡」與先前推出的「將將卡」相同，並非信用卡而是連結存款帳戶的簽帳金融卡（Debit Card），每人限定只能開設1個帳戶並持有1張Debit Card，目前「將將卡」在今年底前，全通路基本回饋0.5%無上限、月刷6500元再加碼0.5%無上限，當月海外消費及指定通路單筆消費滿1000（含）元最高3%，每人每月海外消費回饋上限210 N點，合計最高4%回饋。

將來銀行表示，如果原存戶想要使用「大將卡」的優惠，只能採取｢換卡」的方式，申請將「將將卡」換成「大將卡」，存戶於APP上，透過「遺失補發」選項申請換卡，原換卡須100元工本費，但在今年10月底前可以免費更換。

