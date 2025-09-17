晴時多雲

安成生技治療產後憂鬱症新劑型新藥完成臨床二期收案 Q4解盲

2025/09/17 19:24

安成生技產後憂鬱症新藥 完成美國二期臨床試驗收案，預計第4季解盲。圖為安成生技總經理蔡承恩。（資料照）安成生技產後憂鬱症新藥 完成美國二期臨床試驗收案，預計第4季解盲。圖為安成生技總經理蔡承恩。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃安成生技（6610）今（17）日宣布，旗下治療產後憂鬱症（Postpartum Depression）的口服新藥NORA520，已完成美國二期臨床試驗之受試者收案作業。本次試驗共納入93位受試者，待療程結束後將展開完整療效數據分析，預計於今年第四季公布解盲關鍵數據（Top-line results）。

安成生技表示，NORA520為安成生技透過合併杜康藥業後取得的新藥資產，該藥為以前驅藥物（Prodrug）概念設計的改良型口服劑型，分別治療產後憂鬱症與重度憂鬱症（Major Depressive Disorder）兩大適應症。

安成生技合併杜康藥業預計於今年9月30日完成，安成生技將增發9600萬股新股予杜康藥業，實收資本額由原本新台幣10.76億元提升至20.36億元。安成生技表示，藉由此次整併，安成生技的研發版圖將從罕見疾病與發炎性皮膚疾病領域，進一步拓展至中樞神經（CNS）治療領域，強化研發多元性並提升整體產品組合價值。

隨著臨床試驗進度推進與產品治療領域擴充，安成生技表示，未來將加快全球授權與國際合作步伐，公司對營運前景保持樂觀。

