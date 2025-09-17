金價何時登上4000美元 德銀以3原因全說了

德意志銀行將明年金價預測上調300美元，至平均每盎司4000美元，原因是央行需求強勁、美元可能走軟，以及美聯準會重啟降息週期。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕金價超狂上漲，德意志銀行週三（17日）將明年金價預測上調300美元，至平均每盎司4000美元，3個主要原因包括央行需求強勁、美元可能走軟，以及美國聯準會重啟降息週期。

德意志銀行在4月將金價預測從先前的3700美元/盎司上調，理由是聯準會在2025年預計3次降息後，2026年維持利率不變的基本預期面臨下行風險等因素。

報告指出，聯邦公開市場委員會組成變化，以及聯準會獨立性持續面臨的挑戰所帶來的不確定性對金價構成支撐。

聯準會將於週三晚些時候宣布其政策決定，目前面臨的挑戰包括圍繞其領導層的法律糾紛，以及美國總統川普努力對利率政策和美聯準會的更廣泛作用施加更大控制。

德意志銀行指出，官方黃金需求將繼續以2011年至2021年平均水平的兩倍速度增長，這主要受到中國的推動，並指出今年再生黃金供應量比預期水平低4%，這減輕了黃金上漲的限制。

