康普越南新廠啟用 年產2萬5千噸硫酸鎳

2025/09/17 18:25

康普材料科技越南廠VINACOREMAX開幕。（業者提供）康普材料科技越南廠VINACOREMAX開幕。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕康普材料（4739）今（17）日在越南廣寧省舉辦VINACOREMAX的開幕典禮，新廠主要生產三元鋰電池的正極材料—硫酸鎳，年產能為2萬5千噸，開幕典禮由董事長何基丞親自主持，他表示，越南廠本月已開始試產，同步進行客戶稽核，樣品驗證完成後陸續出貨。

隨著全球電動車滲透率逐漸提升，為達到長續航與高能量密度，三元鋰電池朝向高鎳化的趨勢發展，其中關鍵原料為硫酸鎳。何基丞指出，越南廠的設立，不僅能即時回應市場需求，更進一步強化康普在電池材料供應鏈的角色，同時，越南區域經貿協定（RCEP、CPTPP 等）對於亞洲市場具關稅優勢，越南生產有望降低客戶採購成本，提升產品競爭力。

展望未來，康普除調試拉升硫酸鎳產能，也同步實踐永續閉環（Closed Loop）策略，台灣與VINACOREMAX的產線都兼具處理電池回收材料的驗證場域，將退役電池回收處理，再投入電池材料供應鏈循環使用，降低對原生礦產的依賴，滿足全球汽車廠與電池製造商對ESG的要求。

