財劃法爭議 財部：盼跨世代、跨黨派 建立可長可久制度

〔記者鄭琪芳／台北報導〕新版財劃法出現3爭議，導致345.5億元無法分配。對於財劃法修法議題，財政部次長阮清華表示，行政院長卓榮泰已表示，如果是立法院自己修的有問題、立法院自己去調整，但希望修法同時考慮水平及垂直分配，才能夠長治久安，希望不要把不好的制度留給下一代，讓財劃法能夠跨世代、跨黨派，「如果可以的話，我覺得這是我們這一代的責任」。

阮清華表示，對於財劃法修法，院長已經宣示，如果是立法院自己修的哪裡有問題，立法院自己去調整，院長希望有一個全面的修正法案，就是把垂直跟水平分配同時考慮，這樣才能夠長治久安。他說，「我覺得最好不要把不好制度留給下一代，能夠成為一個跨世代、跨黨派的財劃法。我覺得這是我們的責任，我們這一代的責任」。

阮清華指出，如果立法院只願意修那個算式的話，其實水平跟垂直分配都還有很多爭議；如果有機會可以全面修，「我覺得是好事，因為大家都會執政」，財劃法應該是跨黨派、跨世代，應該是可長可久的。不過，還是要看立法院的態度怎麼樣，看立法院願不願坐下來談、接不接受，「我們還是尊重」。

