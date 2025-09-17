國安基金10月退場？阮清華：若台美關稅底定 應會退場

台股屢創新高，外界關注國安基金是否退場。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台股屢創新高，外界關注國安基金是否退場。財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華今表示，台美關稅協議尚未簽署，目前不確定因素仍在，但台股指數已經創新高，基本上股市已經穩定，加上經濟基本面穩定，若召開例會時台美關稅已經底定，希望國安基金可以退場。

阮清華指出，現在股市已經超過2萬5千點，創下歷史新高，基本上目前股市是穩定的，但現在還有不確定因素，因為台美關稅協議還沒有正式簽署，結果到底怎麼樣不知道，所以要看市場的反應。所以現在也很難決定國安基金要不要退場，「當然希望可以退」，但也要考慮還有沒有其他變數。

國安基金預計10月15日以前召開第3季例會，屆時若台美關稅協議已經底定，國安基金是否就會退場？阮清華表示，「如果沒有什麼不好的反應，應該就會退了」，但這是假設性的問題，現在很難說。他說，台股一直表現不錯，因為經濟基本面非常好，人均GDP都超過韓國了，今年經濟成長率預估4.45%，如果台美關稅協議簽得好，「我覺得今年應該是非常好的一年」。

