晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

靜待Fed決策！台幣午後升幅收斂 陷入30元整數關卡保衛戰

2025/09/17 17:20

新台幣升幅收斂，陷入30元整數關卡保衛戰。（記者陳梅英攝）新台幣升幅收斂，陷入30元整數關卡保衛戰。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕在聯準會（Fed）公布最新利率決策前，美元再度破底，激勵亞幣全面走升，新台幣兌美元匯率早盤一度升破30元整數大關，隨央行進場「穩匯」、午後部分外資熱錢匯出，最終保住「3字頭」，收在30.065元，升值幅度收斂至3.6分，匯價連4紅，成交量略微縮小至16.77億美元。

台股今日開平走低，下跌191.39點，收在25438.25點，三大法人同步賣超，合計賣超114.34億元。其中，外資賣超57.34億元。

新台幣一早反應美元弱勢，開盤不久即升破30元整數大關，重見「2字頭」，最高觸及29.984元，寫1個月新高，惟11點過後升幅開始出現收斂，匯價重返「3字頭」。

匯銀主管認為，接下來就看聯準會以及明日央行理監事會議決議，目前市場普遍認為Fed降息1碼已無懸念，若如預期，美元是否利空出盡，則看會後主席鮑爾會後談話以及利率點陣圖分布，若1次降息2碼，恐怕美元還有得跌，台幣再衝2字頭機會很大，不過預期央行也不會坐視不理，有很大機率新台幣將在30元附近整理。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數重挫0.3%、日圓升值0.15%、台幣勁揚0.12%、人民幣上漲0.1%、新幣也升0.05%、僅韓元小貶0.05%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財