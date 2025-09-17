靜待Fed決策！台幣午後升幅收斂 陷入30元整數關卡保衛戰

新台幣升幅收斂，陷入30元整數關卡保衛戰。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕在聯準會（Fed）公布最新利率決策前，美元再度破底，激勵亞幣全面走升，新台幣兌美元匯率早盤一度升破30元整數大關，隨央行進場「穩匯」、午後部分外資熱錢匯出，最終保住「3字頭」，收在30.065元，升值幅度收斂至3.6分，匯價連4紅，成交量略微縮小至16.77億美元。

台股今日開平走低，下跌191.39點，收在25438.25點，三大法人同步賣超，合計賣超114.34億元。其中，外資賣超57.34億元。

新台幣一早反應美元弱勢，開盤不久即升破30元整數大關，重見「2字頭」，最高觸及29.984元，寫1個月新高，惟11點過後升幅開始出現收斂，匯價重返「3字頭」。

匯銀主管認為，接下來就看聯準會以及明日央行理監事會議決議，目前市場普遍認為Fed降息1碼已無懸念，若如預期，美元是否利空出盡，則看會後主席鮑爾會後談話以及利率點陣圖分布，若1次降息2碼，恐怕美元還有得跌，台幣再衝2字頭機會很大，不過預期央行也不會坐視不理，有很大機率新台幣將在30元附近整理。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數重挫0.3%、日圓升值0.15%、台幣勁揚0.12%、人民幣上漲0.1%、新幣也升0.05%、僅韓元小貶0.05%。

