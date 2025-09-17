普發1萬設捐款專戶？財政部這樣回應

財政部次長阮清華表示，普發現金沒有領本來就歸國庫，應該不會設專戶讓民眾捐款。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於政府將普發現金1萬元，有人建議增設「拒領1萬，捐入國家續命專款」選項；綠委也表示，支持行政院成立專戶並專款專用，讓不領的民眾有回饋國家的選項。對此，財政部次長阮清華今表示，普發現金沒有領本來就歸國庫，由國庫統收統支，這次應該不會設專戶，如果系統可以做，官網可能設一個連結機制，「領了可以在那邊捐，捐給國庫或弱勢團體都可以」，但要看政策怎麼決定。

阮清華指出，上次普發6000元發放率99.7%，只有0.3%沒有領，大概有70萬元沒發出去，不想領就是歸國庫統收統支，但有些民眾可能要表達他的想法，希望有一個表達的管道，還不知道有多少人會這樣，但「希望愈簡單愈好，系統不要太複雜」，目前還沒有確定要設專戶，要看系統能不能做，沒有領本來就是在國庫，「應該不會設專戶」，因此勸募條例規定政府不能設專戶募款，可能官網設一個連結的機制，領了就可以在那邊捐，捐款國庫或弱勢團體就可以，國庫是統收統支，尊重大家的想法，如果系統可行的話，但還要看政策怎麼決定。

至於普發現金何時可以發放？阮清華表示，要看特別預算什麼時候通過、系統什麼時候準備好，「準備好我們就馬上上路」。他說，現在已經積極在處理，因為有一些還在調整，理論上應該不會設專戶，怎麼做就看系統設計，就財金公司那邊去做檢視，看看可不可以做，「可以做的話我們就也會尊重嘛，基本上尊重他們的決定」。

