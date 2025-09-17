晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

漢磊8吋碳化矽明年Q4量產 與世界先進分工合作

2025/09/17 17:16

漢磊預計8吋碳化矽明年Q4量產。（記者洪友芳攝） 漢磊預計8吋碳化矽明年Q4量產。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕化合物半導體廠漢磊（3707） 今召開法說會，總經理劉獻文指出，8吋碳化矽（SiC）產能正在建置中，預計明年第2季試產，第4季可望商業化量產，初期月產能1500片，生產營運由股東及策略合作夥伴世界先進（5347）負責，漢磊負責技術開發及客戶業務，彼此分工；展望今年下半年，公司整體營收將優於上半年，預期將呈現雙位數成長，但因折舊費用仍高，恐難轉虧為盈。

漢磊今年上半年合併營收26.62億元、年減6.8%；毛損率4.9%，稅後虧損達3.9億元，每股稅後虧損1.02元，主要受稼動率不足、折舊費用增加所影響，其中，碳化矽更因太陽能與車用市場需求表現不如預期，加上中國市場競爭加劇，導致客戶採零庫存策略因應，備貨態度偏保守，碳化矽營收年減幅度高達33%，但隨著應用增加，客戶下單積極，預期下半年將有顯著回升，帶動營運改善可期，明年也更看好，預估2026年營收有望再度呈現雙位數成長，其中化合物半導體貢獻最大，其他一般產品則可能持平或小幅下滑。

嘉晶（3016）則預期下半年整體營收將維持高個位數成長，2026年在矽磊晶小尺寸可望維持持平，但大尺寸8吋磊晶則有望呈現雙位數成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財