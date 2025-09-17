漢磊8吋碳化矽明年Q4量產 與世界先進分工合作

漢磊預計8吋碳化矽明年Q4量產。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕化合物半導體廠漢磊（3707） 今召開法說會，總經理劉獻文指出，8吋碳化矽（SiC）產能正在建置中，預計明年第2季試產，第4季可望商業化量產，初期月產能1500片，生產營運由股東及策略合作夥伴世界先進（5347）負責，漢磊負責技術開發及客戶業務，彼此分工；展望今年下半年，公司整體營收將優於上半年，預期將呈現雙位數成長，但因折舊費用仍高，恐難轉虧為盈。

漢磊今年上半年合併營收26.62億元、年減6.8%；毛損率4.9%，稅後虧損達3.9億元，每股稅後虧損1.02元，主要受稼動率不足、折舊費用增加所影響，其中，碳化矽更因太陽能與車用市場需求表現不如預期，加上中國市場競爭加劇，導致客戶採零庫存策略因應，備貨態度偏保守，碳化矽營收年減幅度高達33%，但隨著應用增加，客戶下單積極，預期下半年將有顯著回升，帶動營運改善可期，明年也更看好，預估2026年營收有望再度呈現雙位數成長，其中化合物半導體貢獻最大，其他一般產品則可能持平或小幅下滑。

嘉晶（3016）則預期下半年整體營收將維持高個位數成長，2026年在矽磊晶小尺寸可望維持持平，但大尺寸8吋磊晶則有望呈現雙位數成長。

