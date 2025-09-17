晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

TISA8月吸引上億資金流入 0050連結基金申購6700萬居冠

2025/09/17 16:57

TISA人氣旺吸引上億資金!0050連結基金申購6700萬居冠。（擷取自官網）TISA人氣旺吸引上億資金!0050連結基金申購6700萬居冠。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕最新TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）申購狀況出爐，8月20檔商品合計吸引上億資金流入，最受矚目的0050連結基金則獲得6700萬申購金額，佔比超過6成，連續兩個月獲TISA投資人首選，0056則以659萬元位居亞軍。

據投信投顧公會統計8月TISA級別基金申購狀況，相較上個月大幅成長近4成，前五名元大台灣卓越50ETF連結基金（0050連結基金）、元大台灣高股息ETF連結基金（0056連結基金）、統一台灣動力基金、統一大滿貫基金、安聯四季成長組合基金，皆有百萬以上申購，0050單檔吸金高達6738萬元。

法人分析，0050連結基金與0050連動，長期表現亮眼。0050成立以來截至9月12日為止含息報酬率1135%，以每年250交易日換算年化報酬率12.2%，在此報酬率下約6年就有機會為投入資產翻倍；且今年以來0050調降費用率、分割股價，更強化市值型龍頭第一選擇優勢，最新規模突破7300億元，經理費率再下降至約0.1005%，未來突破7500億將降至低於0.1%，0050連結基金持有0050，將同步受惠。

此外，TISA級別經理費優惠的連續扣款達24個月（含）以上條件即可免手續費，且經理費較市場更優惠，在費用率上0050ETF已為市場最低，0050 ETF連結基金投資0050的部位，經理費不重複收取；相對於目前上架的TISA基金經理費率多落在0.5%、0.6%，0050連結基金TISA級別僅不到0.1%，將有助投資人長期存股複利滾存。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財