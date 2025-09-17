TISA8月吸引上億資金流入 0050連結基金申購6700萬居冠

TISA人氣旺吸引上億資金!0050連結基金申購6700萬居冠。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕最新TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）申購狀況出爐，8月20檔商品合計吸引上億資金流入，最受矚目的0050連結基金則獲得6700萬申購金額，佔比超過6成，連續兩個月獲TISA投資人首選，0056則以659萬元位居亞軍。

據投信投顧公會統計8月TISA級別基金申購狀況，相較上個月大幅成長近4成，前五名元大台灣卓越50ETF連結基金（0050連結基金）、元大台灣高股息ETF連結基金（0056連結基金）、統一台灣動力基金、統一大滿貫基金、安聯四季成長組合基金，皆有百萬以上申購，0050單檔吸金高達6738萬元。

法人分析，0050連結基金與0050連動，長期表現亮眼。0050成立以來截至9月12日為止含息報酬率1135%，以每年250交易日換算年化報酬率12.2%，在此報酬率下約6年就有機會為投入資產翻倍；且今年以來0050調降費用率、分割股價，更強化市值型龍頭第一選擇優勢，最新規模突破7300億元，經理費率再下降至約0.1005%，未來突破7500億將降至低於0.1%，0050連結基金持有0050，將同步受惠。

此外，TISA級別經理費優惠的連續扣款達24個月（含）以上條件即可免手續費，且經理費較市場更優惠，在費用率上0050ETF已為市場最低，0050 ETF連結基金投資0050的部位，經理費不重複收取；相對於目前上架的TISA基金經理費率多落在0.5%、0.6%，0050連結基金TISA級別僅不到0.1%，將有助投資人長期存股複利滾存。

