達明競拍全數售出 吸金近40億元 得標平均價為433.99元

2025/09/17 16:55

達明股票競拍從9月11日起至9月15日止，今（17）日上午10點於證交所經由公開方式完成電腦開標作業，整體得標總金額近40億元。（資料照）達明股票競拍從9月11日起至9月15日止，今（17）日上午10點於證交所經由公開方式完成電腦開標作業，整體得標總金額近40億元。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新股上市引發市場抽籤熱潮的廣達（2382）孫公司機器人概念股達明（4585），證交所今公告競拍結果，競拍張數9126張全部順利拍賣成功。

證交所指出，本次達明競拍開標結果，最低得標價格為351元、最高得標價格為620元，得標加權平均價格為433.99元。

達明股票競拍從9月11日起至9月15日止，今（17）日上午10點於證交所經由公開方式完成電腦開標作業，整體得標總金額近40億元。

達明從昨開始進行為期三天的公開申購，根據證交所統計，達明公開申購首日就爆出35萬筆申購單，以達明承銷價238元計算，第一天就凍結市場資金833億元。

由於達明目前興櫃股價約在660元上下，等於抽中一張達明股票，可以現賺42萬元，報酬率高達1.8倍，因此不論是競拍或公開申購都吸引投資人爭相參與。

