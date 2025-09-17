晴時多雲

自由電子報
自由財經
20年來最糗！全球最大經濟體護照跌出前十 台灣排名曝、韓追過日本

2025/09/17 16:40

最新亨利護照（Henley & Partners）指數中，美國護照排名已跌至第12位，這是全球最大經濟體20年來的最低排名。（路透）最新亨利護照（Henley & Partners）指數中，美國護照排名已跌至第12位，這是全球最大經濟體20年來的最低排名。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在最新的亨利護照（Henley & Partners）指數中，美國護照的排名已跌至第12位，較7月時候的排名下降兩位，這是世界最大經濟體20年來的最低排名。

根據總部位於倫敦的全球公民和居住諮詢公司Henley & Partners編制的指數更新，新加坡繼續持有世界上最強大的護照，其次是韓國和日本。日本護照已跌至第3位，落後於新加坡和韓國。在先前的排名中，日本護照與韓國護照並列全球第二。台灣排名35。

美國與馬來西亞和列支敦士登並列第12名，美國公民可以免簽證前往180個目的地，比7月的排名降2位。美國在2014年排名第一，但自此之後護照實力穩定下降。

根據《新聞週刊》報導，根據Henley & Partners的排名計算方法以及對不平衡現象的考量，美國護照實力的下降似乎歸因於免​​簽證旅行方面缺乏互惠。

根據美國有線電視新聞網 （CNN）報導，業內人士批評美國更嚴格的簽證政策令遊客望而卻步。川普政府新頒布的「一項美麗法案」，前往美國的外國遊客很快將需要繳納至少250美元的簽證誠信費。

美國也改變非移民簽證申請人的面試豁免政策，從9月2日起，幾乎所有人，無論年齡大小，都必須參加現場面試。

亨利護照指數使用國際航空運輸協會的獨家數據，追蹤227個國家和地區的全球旅行自由度。

該指數根據持證人無需事先簽證即可入境的目的地數量，對199本護照進行了排名。該指數全年持續更新，以反映簽證政策的變化，被廣泛認為是衡量全球流動性的關鍵指標。

