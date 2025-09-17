晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

積欠工資墊償基金大進帳 華映逾8億本息全追回

2025/09/17 16:36

勞動部108年為華映代墊逾8億元的積欠工資，本息已全數追回（記者李靚慧攝）勞動部108年為華映代墊逾8億元的積欠工資，本息已全數追回（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（17）日指出，108年華映破產，勞動部為華映墊償近8億元的積欠工資及資遣費，因法院順利拍賣華映的廠房土地等擔保品，合計超過8億元的本金及利息，已在今年8月全數追回。

大同集團旗下面板廠中華映管108年宣布破產，當年除了提供授信的銀行因此踩雷，最大苦主就是勞動部的積欠工資墊償基金，由於華映無力給付員工薪資及資遣費，勞動部透過墊償基金撥款7.84億元，代墊1902名勞工的工資3.07億元、資遣費4.77億元，墊償金額及人數均創下歷史紀錄。

所幸華映擁有眾多廠房及土地，當年踩雷的京城銀行，已在今年3月將華映抵押的擔保品順利拍出，回沖獲利逾19億元。勞動部勞保局指出，勞保局向華映追討墊償的基金，也是走法院拍賣途徑，根據勞基法第28條，積欠的墊償基金與抵押權相同，均屬第一順位，因此當抵押品拍賣後，可立即獲得拍定金額的分配，讓本金及利息全數還清。

勞保局指出，積欠工資墊償基金屬於保險的性質，根據勞基法規定，雇主須每月依據僱用勞工投保薪資總額，以萬分之2.5的比例提繳積欠工資墊償基金。未來若雇主發生歇業、清算或宣告破產，勞工被積欠的工資、退休金及資遣費可獲得保障，政府將從積欠工資墊償基金中，先行代墊雇主無力給付的工資、退休金及資遣費，再向雇主追討。

不過，會走到歇業、清算或宣告破產，原雇主及公司應該都已經「沒有錢」，多數墊償的多是麵包店、餐飲業等小型業者，導致代墊的款項追償率均不高，資金很難追回，根據勞動基金運用局公告，截至7月底積欠工資墊償基金的基金規模204.6億元。

勞保局官員表示，幸好華映公司的不動產不少，經過法院拍賣程序，得以全數追回本金及利息，讓積欠工資墊償基金「大進帳」；至於排名第2大的遠航，在109年底無預警停飛歇業後，勞動部墊償了2.9億元，也已追回了超過2.5億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財