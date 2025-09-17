積欠工資墊償基金大進帳 華映逾8億本息全追回

勞動部108年為華映代墊逾8億元的積欠工資，本息已全數追回（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（17）日指出，108年華映破產，勞動部為華映墊償近8億元的積欠工資及資遣費，因法院順利拍賣華映的廠房土地等擔保品，合計超過8億元的本金及利息，已在今年8月全數追回。

大同集團旗下面板廠中華映管108年宣布破產，當年除了提供授信的銀行因此踩雷，最大苦主就是勞動部的積欠工資墊償基金，由於華映無力給付員工薪資及資遣費，勞動部透過墊償基金撥款7.84億元，代墊1902名勞工的工資3.07億元、資遣費4.77億元，墊償金額及人數均創下歷史紀錄。

所幸華映擁有眾多廠房及土地，當年踩雷的京城銀行，已在今年3月將華映抵押的擔保品順利拍出，回沖獲利逾19億元。勞動部勞保局指出，勞保局向華映追討墊償的基金，也是走法院拍賣途徑，根據勞基法第28條，積欠的墊償基金與抵押權相同，均屬第一順位，因此當抵押品拍賣後，可立即獲得拍定金額的分配，讓本金及利息全數還清。

勞保局指出，積欠工資墊償基金屬於保險的性質，根據勞基法規定，雇主須每月依據僱用勞工投保薪資總額，以萬分之2.5的比例提繳積欠工資墊償基金。未來若雇主發生歇業、清算或宣告破產，勞工被積欠的工資、退休金及資遣費可獲得保障，政府將從積欠工資墊償基金中，先行代墊雇主無力給付的工資、退休金及資遣費，再向雇主追討。

不過，會走到歇業、清算或宣告破產，原雇主及公司應該都已經「沒有錢」，多數墊償的多是麵包店、餐飲業等小型業者，導致代墊的款項追償率均不高，資金很難追回，根據勞動基金運用局公告，截至7月底積欠工資墊償基金的基金規模204.6億元。

勞保局官員表示，幸好華映公司的不動產不少，經過法院拍賣程序，得以全數追回本金及利息，讓積欠工資墊償基金「大進帳」；至於排名第2大的遠航，在109年底無預警停飛歇業後，勞動部墊償了2.9億元，也已追回了超過2.5億元。

