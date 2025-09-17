晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

鴻騰強化汽車線束品牌 董座盧松青：沙國新廠年底動工

2025/09/17 16:21

鴻騰精密董事長盧松青今天表示，公司汽車相關業務將全面整合至「One Mobility」 品牌。（記者方韋傑攝）鴻騰精密董事長盧松青今天表示，公司汽車相關業務將全面整合至「One Mobility」 品牌。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）旗下連接器大廠鴻騰精密（FIT）董事長盧松青今天表示，公司汽車相關業務將全面整合至 「One Mobility」 品牌，未來無論是連接器或線束產品，均將透過One Mobility面向客戶，扮演對外銷售與系統供應的窗口角色。他強調，這不僅讓 FIT 的傳統連接器與線束業務更具協同效益，也凸顯公司轉型成系統解決方案供應商的決心。

盧松青指出，「現在汽車要跑，不再是靠燃油引擎，而是靠數據與電力，這正是我們最核心的價值」，FIT在車用領域的核心能力，來自旗下德國兩家公司── Voltaira（車用線束供應商）與Autokabel（高壓線束供應商）。前者掌握數據傳輸，後者提供能源動力，兩者分別代表汽車在電動化與智慧化過程中最關鍵的要素。

談到中東市場，盧松青說，中東國家積極推動能源轉型，投資電動車與充電基礎建設，「我們正好找到策略合作夥伴，這是一個很好的切入點」。FIT與沙烏地阿拉伯合作的 Smart Mobility 已於去年10月簽約成立公司，由沙國費哈德王子親自擔任董事長。新廠預計今年12月動工，8至12個月內投產，初期以組裝為主，未來將逐步導入零組件生產。

至於全球布局，盧松青強調，FIT 已深耕中國、越南、印度多年，也在墨西哥、中南美洲及摩洛哥設有工廠，除了澳洲外已涵蓋五大洲。他指出，全球局勢瞬息萬變，尤其中美關係與印度關稅政策帶來不確定性，「這年頭只能靠適應力與速度決定一切，必須謹慎因應，該停看聽的時候就停看聽。」

盧松青最後表示，FIT 會專注把核心產品做好，透過One Mobility平台深化車用數據與電力解決方案，並在沙國新廠與全球既有據點的基礎上，持續拓展AI與電動車產業的合作機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財