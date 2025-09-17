鴻騰強化汽車線束品牌 董座盧松青：沙國新廠年底動工

鴻騰精密董事長盧松青今天表示，公司汽車相關業務將全面整合至「One Mobility」 品牌。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）旗下連接器大廠鴻騰精密（FIT）董事長盧松青今天表示，公司汽車相關業務將全面整合至 「One Mobility」 品牌，未來無論是連接器或線束產品，均將透過One Mobility面向客戶，扮演對外銷售與系統供應的窗口角色。他強調，這不僅讓 FIT 的傳統連接器與線束業務更具協同效益，也凸顯公司轉型成系統解決方案供應商的決心。

盧松青指出，「現在汽車要跑，不再是靠燃油引擎，而是靠數據與電力，這正是我們最核心的價值」，FIT在車用領域的核心能力，來自旗下德國兩家公司── Voltaira（車用線束供應商）與Autokabel（高壓線束供應商）。前者掌握數據傳輸，後者提供能源動力，兩者分別代表汽車在電動化與智慧化過程中最關鍵的要素。

談到中東市場，盧松青說，中東國家積極推動能源轉型，投資電動車與充電基礎建設，「我們正好找到策略合作夥伴，這是一個很好的切入點」。FIT與沙烏地阿拉伯合作的 Smart Mobility 已於去年10月簽約成立公司，由沙國費哈德王子親自擔任董事長。新廠預計今年12月動工，8至12個月內投產，初期以組裝為主，未來將逐步導入零組件生產。

至於全球布局，盧松青強調，FIT 已深耕中國、越南、印度多年，也在墨西哥、中南美洲及摩洛哥設有工廠，除了澳洲外已涵蓋五大洲。他指出，全球局勢瞬息萬變，尤其中美關係與印度關稅政策帶來不確定性，「這年頭只能靠適應力與速度決定一切，必須謹慎因應，該停看聽的時候就停看聽。」

盧松青最後表示，FIT 會專注把核心產品做好，透過One Mobility平台深化車用數據與電力解決方案，並在沙國新廠與全球既有據點的基礎上，持續拓展AI與電動車產業的合作機會。

